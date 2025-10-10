बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव से मिले CPI (M) नेता एमए बेबी, चुनाव के लिए तैयार हुई ये रणनीति

बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भीतर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम. ए. बेबी ने गुरुवार (9 अक्तूबर) शाम राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीट बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य विजय राघवन और अशोक धवले भी मौजूद थे. बैठक को 'इंडिया' गठबंधन की तैयारी को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है.

सीट बंटवारे को लेकर जल्द की जाएंगी घोषणाएं - एम.ए.बेबी

पीटीआई से बातचीत में एम.ए.बेबी ने गठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद की बात को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है. सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही घोषणाएं की जाएंगी. बेबी ने यह बताने से परहेज किया कि माकपा बिहार में कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन के भीतर सभी दलों में समन्वय बना हुआ है.

एनडीए के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन को बनाना है मजबूत- बेबी

इस समय 243 सदस्य बिहार विधानसभा में माकपा के दो विधायक हैं. पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए उन इलाकों में सक्रिय है, जहां उसका सांगठनिक ढांचा मजबूत है. गुरुवार पूर्वाह्न माकपा की राज्य समिति की बैठक में 11 ऐसी सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई, जिन्हें पार्टी के लिए संभावना शील माना जा रहा है.

माकपा की राज्य इकाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य बीजेपी और एनडीए के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत बनाना है. पार्टी का मानना है कि संयुक्त मोर्चे के रूप में विपक्ष जनता के असंतोष को राजनीतिक दिशा दे सकता है.

चुनाव में इन मुद्दों पर रहेगा गठबंधन का फोकस

बिहार में 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व राजद कर रहा है, जबकि इसके अन्य घटक दलों में भाकपा (माले) लिबरेशन, भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं. गठबंधन का फोकस बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर रहने वाला है.

तेजस्वी यादव और एम.ए.बेबी की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब बिहार में सीट बंटवारे को लेकर सभी दलों में मंथन जारी है. हालांकि माकपा के इस बयान के बाद गठबंधन के भीतर सामंजस्य और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश स्पष्ट दिखाई दे रही है.