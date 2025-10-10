हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: तेजस्वी यादव से मिले CPI (M) नेता एमए बेबी, चुनाव के लिए तैयार हुई ये रणनीति

बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव से मिले CPI (M) नेता एमए बेबी, चुनाव के लिए तैयार हुई ये रणनीति

Bihar Election 2025: चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव और माकपा एम.ए.बेबी के बीच चर्चा हुई. बेबी ने गठबंधन में मतभेद से इनकार किया है. पार्टी जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर घोषणा कर सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भीतर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम. ए. बेबी ने गुरुवार (9 अक्तूबर) शाम राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीट बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य विजय राघवन और अशोक धवले भी मौजूद थे. बैठक को 'इंडिया' गठबंधन की तैयारी को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है.

सीट बंटवारे को लेकर जल्द की जाएंगी घोषणाएं - एम.ए.बेबी

पीटीआई से बातचीत में एम.ए.बेबी ने गठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद की बात को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है. सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही घोषणाएं की जाएंगी. बेबी ने यह बताने से परहेज किया कि माकपा बिहार में कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन के भीतर सभी दलों में समन्वय बना हुआ है.

एनडीए के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन को बनाना है मजबूत- बेबी

इस समय 243 सदस्य बिहार विधानसभा में माकपा के दो विधायक हैं. पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए उन इलाकों में सक्रिय है, जहां उसका सांगठनिक ढांचा मजबूत है. गुरुवार पूर्वाह्न माकपा की राज्य समिति की बैठक में 11 ऐसी सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई, जिन्हें पार्टी के लिए संभावना शील माना जा रहा है.

माकपा की राज्य इकाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य बीजेपी और एनडीए के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत बनाना है. पार्टी का मानना है कि संयुक्त मोर्चे के रूप में विपक्ष जनता के असंतोष को राजनीतिक दिशा दे सकता है.

चुनाव में इन मुद्दों पर रहेगा गठबंधन का फोकस

बिहार में 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व राजद कर रहा है, जबकि इसके अन्य घटक दलों में भाकपा (माले) लिबरेशन, भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं. गठबंधन का फोकस बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर रहने वाला है.

तेजस्वी यादव और एम.ए.बेबी की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब बिहार में सीट बंटवारे को लेकर सभी दलों में मंथन जारी है. हालांकि माकपा के इस बयान के बाद गठबंधन के भीतर सामंजस्य और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश स्पष्ट दिखाई दे रही है.

Published at : 10 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS BIHAR ELECTION M.A. Baby
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Muttaqi India Visit: Delhi में Jaishankar से मिलेंगे Afghanistan के विदेश मंत्री
Bihar Elections: आज से नामांकन शुरू, 17 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा
Wall Collapse: Delhi के Safdarjung Enclave में हादसा, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल
Karnataka Breaking: Congress विधायक Virendra के ठिकानों से 40 किलो ​सोना बरामद | ABP News
Cough Syrup: कप सिरप के आरोपी Ranganathan Govindan को छिंदवाड़ा लाएगी SIT | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
हेल्थ
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
जनरल नॉलेज
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
नौकरी
30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?
30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget