चुनाव के बीच तेजस्वी यादव को 'CM कुर्सी का तोहफा', जन्मदिन पर RJD कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार 9 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है. ख़ास बात ये है कि इस दिन ही महा गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है. ऐसे में पार्टी के नेता पोस्टर के जरिए उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का तोहफा देने लगे हैं.

तेजस्वी यादव का 9 नवंबर को जन्मदिन है और इसी दिन बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन भी है. ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अभी से बधाईयों को दौर शुरू हो गया है.

आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर

शुक्रवार को आरजेडी दफ़्तर के आगे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी का तोहफा देने के पोस्टर लगाए गए हैं. जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई है जिसे कार्यकर्ता उनके जन्मदिन स्वरूप तोहफे में दे रहे हैं.

इस पोस्टर में सबसे ऊपर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की तस्वीर लगाई गई है. जबकि पोस्टर के दाईं और तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगाई गई है. और बीच में बिहार के सीएम की कुर्सी दिखाई है.

पोस्टर पर चुनावी घोषणाओं का भी जिक्र

इस पोस्टर में कार्यकर्ता अपनी तस्वीर के साथ उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी जन्मदिन के तोहफे के रूप में देते हुए दिख रहे हैं. पोस्ट में ऊपर लिखा गया है गरीबों, महिलाओं, अतिपिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं दलितों को आर्थिक न्याय दिलाने के कृतसंकल्पित तेजस्वी यादव को जन्मदिन का उपहार और सिंहासन की तरह बनी कुर्सी पर लिखा गया है 'CM ऑफ बिहार'.

इस पोस्टर में तेजस्वी यादव द्वारा बिहार चुनाव में की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया गया है और लिखा है कि 'हर घर नौकरी देने को कृत संकल्पित तेजस्वी को बिहार के जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई'.

पोस्टर लगाने वाले राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में बढ़ोतरी यह संकेत दे रहा है कि बिहार बदलाव की ओर है और तेजस्वी यादव को जन्मदिन की उपहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरा बिहार की जनता संकल्पित हो चुका है.

