हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचुनाव के बीच तेजस्वी यादव को 'CM कुर्सी का तोहफा', जन्मदिन पर RJD कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर

चुनाव के बीच तेजस्वी यादव को 'CM कुर्सी का तोहफा', जन्मदिन पर RJD कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर

Tejashwi Yadav Birthday: इस पोस्टर में कार्यकर्ता अपनी तस्वीर के साथ उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी जन्मदिन के तोहफे के रूप में देते हुए दिख रहे हैं. पोस्टर पर चुनाव में की गई घोषणाओं का भी जिक्र है.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार 9 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है. ख़ास बात ये है कि इस दिन ही महा गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है. ऐसे में पार्टी के नेता पोस्टर के जरिए उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का तोहफा देने लगे हैं. 

तेजस्वी यादव का 9 नवंबर को जन्मदिन है और इसी दिन बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन भी है. ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अभी से बधाईयों को दौर शुरू हो गया है. 

आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर

शुक्रवार को आरजेडी दफ़्तर के आगे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी का तोहफा देने के पोस्टर लगाए गए हैं. जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई है जिसे कार्यकर्ता उनके जन्मदिन स्वरूप तोहफे में दे रहे हैं. 

इस पोस्टर में सबसे ऊपर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की तस्वीर लगाई गई है. जबकि पोस्टर के दाईं और तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगाई गई है. और बीच में बिहार के सीएम की कुर्सी दिखाई है. 

पोस्टर पर चुनावी घोषणाओं का भी जिक्र

इस पोस्टर में कार्यकर्ता अपनी तस्वीर के साथ उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी जन्मदिन के तोहफे के रूप में देते हुए दिख रहे हैं. पोस्ट में ऊपर लिखा गया है गरीबों, महिलाओं, अतिपिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं दलितों को आर्थिक न्याय दिलाने के कृतसंकल्पित तेजस्वी यादव को जन्मदिन का उपहार और सिंहासन की तरह बनी कुर्सी पर लिखा गया है 'CM ऑफ बिहार'.

इस पोस्टर में तेजस्वी यादव द्वारा बिहार चुनाव में की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया गया है और लिखा है कि 'हर घर नौकरी देने को कृत संकल्पित तेजस्वी को बिहार के जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई'.

पोस्टर लगाने वाले राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में बढ़ोतरी यह संकेत दे रहा है कि बिहार बदलाव की ओर है और तेजस्वी यादव को जन्मदिन की उपहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरा बिहार की जनता संकल्पित हो चुका है.

अब गलती करने पर छात्रों को मिलेगी 'राम राम' लिखने की सजा, अयोध्या मेडिकल कॉलेज का अनोखा फरमान

Published at : 08 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
RJD TEJASHWI YADAV Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
नौकरी
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget