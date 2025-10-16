हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Elections 2025: तेज प्रताप की साली करिश्मा राय लड़ेंगी चुनाव, RJD ने परसा सीट से दिया टिकट

Bihar Election 2025: टिकट मिलने पर करिश्मा राय ने तेजस्वी, लालू, राबड़ी और मीसा भारती का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सामने पूरे बिहार में कोई नहीं है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. हालांकि तेज प्रताप यादव को लालू परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय को सारण जिले के परसा विधानसभा से आरजेडी का सिंबल दे दिया है. डॉ. करिश्मा राय परसा विधानसभा में आरजेडी के टिकट पर चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं.

करिश्मा राय ने सिंबल मिलने के बाद मीडिया से कहा है, "मैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा दीदी का धन्यवाद व्यक्त करती हूं. उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और पार्टी ने यह साबित किया है कि सच में आरजेडी के द्वारा सभी मां, बहन, बेटी का सम्मान किया जाता है. तेजस्वी यादव के सामने पूरे बिहार में कोई नहीं है. बिहार की जनता पूरी तरह जागरूक है. पूरा बिहार तेजस्वी मय हो गया है."

कौन हैं करिश्मा राय?

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के दो बेटे विधान चंद्र राय और चंद्रिका राय हैं. इसमें विधान चंद्र राय की बेटी डॉ. करिश्मा राय हैं. जो तेज प्रताप यादव की पत्नी और चन्द्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं. 2020 में ही करिश्मा राय ने दानापुर और परसा से आरजेडी से टिकट लेने का प्रयास किया था, लेकिन पिछली बार इन्हें मौका नहीं मिला था. दानापुर से रीतलाल यादव तो परसा से छोटे लाल राय को टिकट दिया गया था. 

जेडीयू से ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को टिकट दिया गया, लेकिन छोटेलाल राय चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे और चंद्रिका राय चुनाव हार गए थे. इस बार छोटेलाल राय पार्टी का मूड जान गए थे कि पार्टी करिश्मा राय को टिकट देगी. इसलिए वह जेडीयू में शामिल हो गए. इस बार 2025 के चुनाव में जेडीयू ने छोटेलाल राय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि चंद्रिका राय का टिकट कट गया है.

Published at : 16 Oct 2025 05:05 PM (IST)
