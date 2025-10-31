'किसके बाप के घर से पैसा', 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर मीसा भारती का NDA के घोषणा पत्र पर तंज

बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के बीच सभी दल प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं. इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी चुनावी रण में वोट मांगने के लिए उतर चुकी हैं. मीसा भारती अपने भाई के लिए राघोपुर विधानसभा में रोड शो के जरिए तेजस्वी यादव का प्रचार कर रही हैं.

चुनाव प्रचार के बीच मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधा है. एनडीए गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. जिसमें 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है. इसी पर कटाक्ष करते हुए मीसा ने कहा है कि, यह कहां से इतना पैसा लाकर नौकरियां देंगे.

अब इन्हें जंगलराज नहीं दिख रहा है- मीसा भारती

एनडीए गठबंधन के वादे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि, 'किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगें।' वहीं उन्होंने आगे कहा कि, अब जंगलराज मंगल राज में बदल गया है। अब इन्हें जंगलराज नहीं दिख रहा है.

मीसा भारती के इस बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है. उनके इस बयान की चर्चा बिहार चुनाव में तेजी से हो रही है. बता दें, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की बयानबाजियों का दौर जारी है. एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगाई जा रही है.

एनडीए ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र

बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. इस घोषणा पत्र में अगले 5 सालों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. इसी के साथ महिलाओं को 2-2 लाख रुपये भी देने का संकल्प लिया गया है.

इसके अलावा, घोषणा पत्र में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की बात भी कही गई है. घोषणा पत्र में हर जिले में फैक्ट्री और 10 औघोगिक पार्कों को भी खोला जाएगा. इन्ही बातों को घोषणा पत्र में प्रमुखता दी गई है. बता दें, कुछ दिन पहले इंडियां गठबंधन भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है.