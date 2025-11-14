बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) तीन सीट बढ़त पर बनाए हुए है. निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी. एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम कोचाधामन में 11,156 मतों से, अमौर में अख्तरुल ईमान 14,262 मतों से और बायसी में गुलाम सरवर 5,756 मतों से आगे हैं. ये सभी सीट सीमांचल क्षेत्र में हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है. निर्वाचन आयोग के दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, राजग 243 सीट में से 186 सीट पर आगे था जबकि महागठबंधन लगभग 46 सीट पर ही बढ़त बनाए हुए था.

एआईएमआईएम ने किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा. अभी कई दौर की मतगणना बाकी है इसलिए संख्या में बदलाव की संभावना है.

एनडीए को बढ़त, विपक्ष में निराशा

नवीनतम रुझान बताते हैं कि एनडीए मजबूत स्थिति में है. मतगणना के शुरुआती चरणों में ही गठबंधन ने 190 से अधिक सीटों पर बढ़त बना ली, जबकि महागठबंधन सीमित सीटों पर ही आगे दिखाई दिया. इन नतीजों से एक बार फिर मौजूदा सरकार पर जनता का भरोसा झलकता है.

सीमांचल में AIMIM की पकड़

सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM का प्रभाव साफ दिखाई दिया. कोचाधामन, अमौर और बैसी में पार्टी उम्मीदवारों ने शुरुआती दौर से ही मजबूत बढ़त बनाए रखी है. पिछले चुनाव की तरह इस बार भी पार्टी यहां अच्छी दावेदारी पेश कर रही है. बहुजन समाज पार्टी को रामगढ़ सीट से राहत मिली है, जहाँ उसे शुरुआती राउंड्स में बढ़त हासिल हुई. यह बढ़त बताती है कि कुछ क्षेत्रों में मुकाबला त्रिकोणीय भी है.

प्रशांत किशोर की पार्टी पिछड़ी

वहीं, लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रही प्रशांत किशोर की टीम को उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई. शुरुआती रुझानों में बढ़त दिखने के बाद पार्टी के सभी उम्मीदवार पीछे चले गए. वर्तमान स्थिति में उनकी पार्टी के लिए सीट जीत पाना मुश्किल दिखाई देता है.