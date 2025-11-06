हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Voting: वोट करने अपने गांव पहुंचे सिंगर पवन सिंह, जनता से कर दी यह अपील, जानें क्या कहा?

Bihar Election Voting: वोट करने अपने गांव पहुंचे सिंगर पवन सिंह, जनता से कर दी यह अपील, जानें क्या कहा?

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान जारी है. पवन सिंह ने वोट डालकर कहा, 'पहले मतदान फिर जलपान', लोगों से भी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 06 Nov 2025 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज 6 नवंबर मतदान जारी है. इस चरण में प्रदेश के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. तीन करोड़ से अधिक मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं. इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने सबसे पहले वोट डालकर लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया है. 

बता दें कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनके इस जोश की काफी तारीफ की जा रही है. वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर सुबह ही पहुंच गए और मतदान किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है.

मेरा वोट विकास के लिए- पवन सिंह

मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने कहा, “मैं अपने गाँव में वोट देने आया हूं. मैं वोट देने जा रहा हूं और मेरा वोट विकास के लिए है. इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे...” उन्होंने आगे कहा कि वोट देना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है. अगर लोग अपने नेता चुनने में हिस्सा नहीं लेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? पवन ने लोगों से घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचने की अपील की.

पहले मतदान फिर जलपान- पवन सिंह

वोट डालने के बाद पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उंगली पर स्याही लगे निशान के साथ तस्वीर साझा की और कैप्शन लिखा– “पहले मतदान फिर जलपान.” उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और फैंस ने भी उन्हें फॉलो करते हुए वोट डालने की तस्वीरें साझा कीं. बिहार में अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 06 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Pawan Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS ELECTION ELECTIONS 2025
