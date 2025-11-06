बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज 6 नवंबर मतदान जारी है. इस चरण में प्रदेश के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. तीन करोड़ से अधिक मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं. इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने सबसे पहले वोट डालकर लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया है.

बता दें कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनके इस जोश की काफी तारीफ की जा रही है. वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर सुबह ही पहुंच गए और मतदान किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है.

मेरा वोट विकास के लिए- पवन सिंह

मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने कहा, “मैं अपने गाँव में वोट देने आया हूं. मैं वोट देने जा रहा हूं और मेरा वोट विकास के लिए है. इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे...” उन्होंने आगे कहा कि वोट देना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है. अगर लोग अपने नेता चुनने में हिस्सा नहीं लेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? पवन ने लोगों से घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचने की अपील की.

Bihar: Bhojpuri superstar Pawan Singh says, "I have come to my village to vote. I am going to vote and my vote is for development. We will discuss the issue later..." pic.twitter.com/EaZ7FWSL4C — IANS (@ians_india) November 6, 2025

पहले मतदान फिर जलपान- पवन सिंह

वोट डालने के बाद पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उंगली पर स्याही लगे निशान के साथ तस्वीर साझा की और कैप्शन लिखा– “पहले मतदान फिर जलपान.” उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और फैंस ने भी उन्हें फॉलो करते हुए वोट डालने की तस्वीरें साझा कीं. बिहार में अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.