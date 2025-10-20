काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोमवार 20 अक्टूबर को रोहतास की काराकाट विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सोमवार दोपहर 12:00 बजे बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगी. ज्योति सिंह ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि “अब जनता ही हमारा दल है.”

उन्होंने कहा कि काराकाट क्षेत्र की जनता ने उन्हें जो स्नेह, सम्मान और विश्वास दिया है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. ज्योति सिंह का कहना है कि इस क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए वे राजनीति में आई हैं, और अब जनता ही उनका परिवार, दल और सहयोगी है. उन्होंने यह भी कहा कि वे काराकाट के हर घर-गांव की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगी.

पवन सिंह काराकाट से लड़ चुके हैं 2024 लोकसभा चुनाव

विदित हो कि पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था. उस दौरान ज्योति सिंह ने अपने पति के समर्थन में घूम-घूमकर पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया था.

जनता से जुड़ी रही हैं ज्योति सिंह

हालांकि, चुनाव परिणाम में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, मगर ज्योति सिंह ने क्षेत्र से अपना जुड़ाव नहीं छोड़ा. वे चुनाव के बाद भी लगातार जनता के बीच जाती रहीं, लोगों की समस्याएँ सुनतीं और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेतीं. यही कारण है कि काराकाट की जनता में उनका अलग प्रभाव और पहचान बन चुकी है.

काराकाट में चतुर्भुज होने की कगार में मुकाबला

राजनीतिक हलकों में ज्योति सिंह के इस कदम को काराकाट की सियासत में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. पहले से ही मुकाबला दिलचस्प बना हुआ था, लेकिन ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला और त्रिकोणीय से चतुर्भुज होने की संभावना बढ़ गई है.

इस विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के महाबली सिंह, महागठबंधन के अरुण सिंह, बसपा की बंदना राज, और जन सुराज पार्टी के योगेंद्र सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में अब काराकाट का चुनावी रण पूरी तरह गर्म हो चुका है.

विश्लेषकों ने किया ये दावा

स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह के लोकसभा चुनाव के समय जो युवा और महिला वर्ग का समर्थन मिला था, वही इस बार ज्योति सिंह के लिए बड़ा आधार बन सकता है. वहीं, क्षेत्र के परंपरागत राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती भी है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर किस तरह अपनी पकड़ मजबूत करें.

ज्योति सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य काराकाट के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा. उन्होंने अपील की कि “हम राजनीति में बदलाव और पारदर्शिता लाने आए हैं, जनता जिस विश्वास से हमें देख रही है, उस पर खरा उतरना ही हमारा संकल्प है.” काराकाट की धरती पर आज दोपहर जब ज्योति सिंह नामांकन करेंगी, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत मानी जा रही है. जहां भोजपुरी स्टार की पत्नी जनता के दिलों से सीधे राजनीति के मैदान में उतर रही हैं.