हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKarakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन

Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन

Karakat Constituency Election: काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगी. यहां से खुद पवन सिंह भी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोमवार 20 अक्टूबर को रोहतास की काराकाट विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सोमवार दोपहर 12:00 बजे बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगी. ज्योति सिंह ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि “अब जनता ही हमारा दल है.”

उन्होंने कहा कि काराकाट क्षेत्र की जनता ने उन्हें जो स्नेह, सम्मान और विश्वास दिया है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. ज्योति सिंह का कहना है कि इस क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए वे राजनीति में आई हैं, और अब जनता ही उनका परिवार, दल और सहयोगी है. उन्होंने यह भी कहा कि वे काराकाट के हर घर-गांव की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगी.

पवन सिंह काराकाट से लड़ चुके हैं 2024 लोकसभा चुनाव

विदित हो कि पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था. उस दौरान ज्योति सिंह ने अपने पति के समर्थन में घूम-घूमकर पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया था.

जनता से जुड़ी रही हैं ज्योति सिंह

हालांकि, चुनाव परिणाम में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, मगर ज्योति सिंह ने क्षेत्र से अपना जुड़ाव नहीं छोड़ा. वे चुनाव के बाद भी लगातार जनता के बीच जाती रहीं, लोगों की समस्याएँ सुनतीं और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेतीं. यही कारण है कि काराकाट की जनता में उनका अलग प्रभाव और पहचान बन चुकी है.

काराकाट में चतुर्भुज होने की कगार में मुकाबला

राजनीतिक हलकों में ज्योति सिंह के इस कदम को काराकाट की सियासत में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. पहले से ही मुकाबला दिलचस्प बना हुआ था, लेकिन ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला और त्रिकोणीय से चतुर्भुज होने की संभावना बढ़ गई है.

इस विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के महाबली सिंह, महागठबंधन के अरुण सिंह, बसपा की बंदना राज, और जन सुराज पार्टी के योगेंद्र सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में अब काराकाट का चुनावी रण पूरी तरह गर्म हो चुका है.

विश्लेषकों ने किया ये दावा

स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह के लोकसभा चुनाव के समय जो युवा और महिला वर्ग का समर्थन मिला था, वही इस बार ज्योति सिंह के लिए बड़ा आधार बन सकता है. वहीं, क्षेत्र के परंपरागत राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती भी है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर किस तरह अपनी पकड़ मजबूत करें.

ज्योति सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य काराकाट के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा. उन्होंने अपील की कि “हम राजनीति में बदलाव और पारदर्शिता लाने आए हैं, जनता जिस विश्वास से हमें देख रही है, उस पर खरा उतरना ही हमारा संकल्प है.” काराकाट की धरती पर आज दोपहर जब ज्योति सिंह नामांकन करेंगी, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत मानी जा रही है. जहां भोजपुरी स्टार की पत्नी जनता के दिलों से सीधे राजनीति के मैदान में उतर रही हैं.

Input By : रंजन सिंह रोहतास
और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 09:07 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Jyoti Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना का बच्चा होगा किडनैप? अनुपमा के लाडले बेटे समर की होगी वापसी!
समर की होगी एक बार फिर से अनुपमा में वापसी, गौतम करेगा प्रार्थना के बच्चे को किडनैप
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना का बच्चा होगा किडनैप? अनुपमा के लाडले बेटे समर की होगी वापसी!
समर की होगी एक बार फिर से अनुपमा में वापसी, गौतम करेगा प्रार्थना के बच्चे को किडनैप
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
यूटिलिटी
दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले नोट कर लें ये सेफ्टी टिप्स, जानें क्या करें क्या नहीं?
दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले नोट कर लें ये सेफ्टी टिप्स, जानें क्या करें क्या नहीं?
ट्रैवल
Sun Temple: भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, जानें क्या है इन सूर्य मंदिरों में छिपे रहस्य और इतिहास?
भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, जानें क्या है इन सूर्य मंदिरों में छिपे रहस्य और इतिहास?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget