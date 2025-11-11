बिहार चुनाव के लिए नेताओं ने हेलीकॉप्टर पर खर्च किए 72 करोड़ रुपये! भरी 3 हजार घंटे की उड़ानें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार रविवार (9 नवंबर) शाम पांच बजे समाप्त हो गया. साथ ही 24 दिनों तक लगातार उड़ान भरते रहे राजनीतिक दलों के हेलीकॉप्टरों की रफ्तार भी थम गई. राज्य का आसमान पिछले हफ्तों तक नेताओं के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, जो अब शांत हो गया है.

जानकारी के अनुसार, आज (11 नवंबर) को राज्य की 122 सीटों पर मतदान होना है. अब मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि किसे कितनी राजनीतिक ऊंचाई मिली है.

हेलीकॉप्टरों पर कुल 72 करोड़ रुपये से अधिक हुए खर्च

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार राजनीतिक दलों ने प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टरों पर कुल 72 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए. पटना एयरपोर्ट से 16 अक्टूबर के बाद से ही उड़ानों में भारी बढ़ोतरी हुई थी. एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्रचार में आसमान को भी रणक्षेत्र बना दिया था.

प्रतिदिन औसतन 25 हेलीकॉप्टर भरते रहे उड़ान

चुनावी प्रचार के दौरान औसतन प्रतिदिन 25 हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरते रहे. जमीन पर रैली और जनसभाओं का शोर था तो आसमान में नेताओं के दौरे की हलचल. 10 अक्टूबर से ही उड़ानें शुरू हो गई थीं, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई. ग्लोबल फ्लाइट एविएशन सर्विसेज (जो पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर और चौपर की ग्राउंड हैंडलिंग करती है) के अनुसार अब तक 600 से अधिक हेलीकॉप्टर और 40 चौपर पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर चुके हैं. लैंडिंग और डिपार्चर मिलाकर यह संख्या 1,200 हेलीकॉप्टर और 80 चौपर मूवमेंट पार कर गई.

3,000 घंटे से अधिक की हवाई उड़ानें हुई दर्ज

प्रचार में हेलीकॉप्टरों की उड़ानों का खर्च भी कम नहीं रहा. एक हेलीकॉप्टर पर प्रतिदिन जीएसटी समेत लगभग 12 लाख रुपये खर्च किए गए. औसतन प्रत्येक हेलीकॉप्टर ने प्रतिदिन चार से पांच घंटे उड़ान भरी. कुल मिलाकर यह 3,000 घंटे से अधिक की हवाई उड़ानें हुईं.

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार चुनावी प्रचार में हेलीकॉप्टर और चौपर का उपयोग प्रचार के नए आयाम को दर्शाता है. नतीजों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस भारी खर्च और हवाई प्रचार से किस पार्टी को लाभ हुआ. फिलहाल चुनाव आयोग ने सभी उड़ानों और रैलियों के रिकॉर्ड को नोट कर लिया है.

