हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहागठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं मुकेश सहनी? नाराजगी की अटकलों के बीच बोले- 'इसमें कोई संशय नहीं कि...'

महागठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं मुकेश सहनी? नाराजगी की अटकलों के बीच बोले- 'इसमें कोई संशय नहीं कि...'

Mukesh Sahni News: महागठबंधन नेता मुकेश सहनी ने दावा किया कि सरकार बनने पर वे ही डिप्टी सीएम बनेंगे. उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत जारी और गठबंधन नहीं टूटेगा. साथ ही NDA की चर्चा अपमानजनक है.

By : निधि श्री | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 10:27 AM (IST)
विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सोमवार (13 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वे ही उपमुख्यमंत्री बनेंगे. सहनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार बनने के बाद जनता के आशीर्वाद से मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है. अगर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा.

सहनी ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है. कई सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि कुछ सीटों पर चर्चा अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि हम सबको गठबंधन में रहना है, कोई भी गठबंधन से बाहर नहीं जाएगा. अगर कोई गठबंधन से बाहर जाता है तो उसका परिणाम जीरो रहेगा.

BJP जनता में हमारे खिलाफ बना रही झूठा परसेप्शन

मुकेश सहनी ने बीजेपी और एनडीए पर भी तीखा हमला बोला. सहनी ने कहा कि बीजेपी हमारे खिलाफ झूठा परसेप्शन बना रही है ताकि हमारी छवि खराब की जा सके, लेकिन जनता सब जानती है. हम लालू जी के विचार और उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं. सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के सवाल पर सहनी ने कहा कि नंबर मायने नहीं रखते. उन्होंने कहा कि 30, 34 या 36 सीटें हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. पहले हमारा नंबर 60 था, लेकिन हमने गठबंधन बचाने के लिए सीटें घटाईं. कुछ सीटें जरूरी हैं, लेकिन गठबंधन किसी संख्या पर नहीं रुकेगा.

राजनीति में सफलता के लिए त्याग आवश्यक- सहनी

सहनी ने यह भी कहा कि राजनीति में सफलता के लिए त्याग आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सरकार बनाना है तो सबको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा. NDA की चर्चा करना भी मेरे लिए अपमान के समान है. सीट बंटवारे पर जारी चर्चाओं के बीच उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही समाधान निकल आएगा. सहनी बोले, "अभी चार दिन बचे हैं. मुझे भरोसा है कि कल तक सब कुछ सुलझ जाएगा- चाहे 18 हो, 28 हो या 29 सीटें."

खुद को डिप्टी सीएम पद का दावेदार घोषित कर रहे सहनी

मुकेश सहनी के इस बयान से महागठबंधन की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है. जहां एक तरफ वे खुद को डिप्टी सीएम पद का दावेदार घोषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह बयान सहयोगी दलों के बीच सीट और नेतृत्व को लेकर नई बहस छेड़ सकता है. चुनावी माहौल के बीच सहनी का यह आत्मविश्वास महागठबंधन की रणनीति और आंतरिक समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है.

Published at : 14 Oct 2025 10:27 AM (IST)
Lalu Prasad Yadav Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Mukesh Sahni Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
