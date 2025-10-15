बिहार के सिवान जिले का महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति में खास पहचान रखता है. यह क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा सीट का हिस्सा है और 1951 के गठन से लेकर अब तक राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के कई उतार-चढ़ाव का गवाह रहा है.

महाराजगंज क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण और कृषि प्रधान है. यहां की भूमि उपजाऊ है और धान, गेहूं तथा गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है. क्षेत्र में बहने वाली गंडक नदी आसपास के गांवों की सिंचाई की रीढ़ मानी जाती है. इसके अलावा चावल मिलें, ईंट भट्ठे और कुछ छोटे उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं और अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करते हैं.

व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता है महाराजगंज

महाराजगंज का नगर क्षेत्र आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता है. यह सिवान, छपरा और गोपालगंज से जुड़ा है और राज्य की राजधानी पटना से लगभग 133 किलोमीटर दूर है. इस कारण यह क्षेत्र प्रशासनिक और वाणिज्यिक दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखता है. यहां कृषि, सड़क, सिंचाई और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे चुनावी एजेंडे में प्रमुख बने हुए हैं.

इस सीट पर जनता दल ने अब तक 5 बार दर्ज की जीत

महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं. इस सीट पर सत्ता में बार-बार परिवर्तन हुआ है, लेकिन कुछ दलों का प्रभाव लगातार बना रहा. जनता दल (यूनाइटेड) ने अब तक 5 बार जीत दर्ज की है, जिसमें 2000 में समता पार्टी के नाम से मिली एक जीत भी शामिल है. कांग्रेस और जनता पार्टी ने 3-3 बार यह सीट जीती. इसके अलावा, जनता दल को दो बार सफलता मिली. किसान मजदूर प्रजा पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल ने एक-एक बार जीत दर्ज की.

दिलचस्प बात यह है कि अब तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को महाराजगंज में जीत नहीं मिली. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जीत का सिलसिला टूट गया. लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने यहां प्रत्याशी उतारकर समीकरण बदल दिए और जेडीयू को नुकसान हुआ.

इस सीट पर कितना है जातीय समीकरण

2024 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, महाराजगंज की जनसंख्या 5,25,485 है, जिसमें पुरुष 2,69,376 और महिलाएं 2,56,109 हैं. कुल मतदाता 3,15,954 हैं, जिनमें पुरुष 1,63,771 और महिलाएं 1,52,183 हैं. क्षेत्र के मतदाता मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, शहरी मतदाता केवल 5.91 प्रतिशत हैं. महाराजगंज में यादव, महतो, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं की उपस्थिति निर्णायक मानी जाती है.

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. यहां का चुनावी इतिहास और बदलते राजनीतिक समीकरण इसे बिहार की राजनीति में सबसे दिलचस्प क्षेत्रों में से एक बनाते हैं.