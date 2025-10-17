हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महागठंबधन ने एक दूसरे के खिलाफ उतारे प्रत्याशी, कहीं RJD vs कांग्रेस, कहीं VIP बनाम RJD की होगी फाइट

Bihar Election 2025: कहलगांव विधानसभा सीट से RJD ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है. सिंबल दे दिया गया है. दूसरी तरफ इस सीट पर कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार (17 अक्टूबर) को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चा भरा. वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अबतक फाइनल तस्वीर सामने नहीं पाई है. इसके उलट कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए हैं. कहलगांव, बिहार शरीफ समेत कई अन्य सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होगा.

कहलगांव विधानसभा सीट से RJD ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है. सिंबल दे दिया गया है. दूसरी तरफ इस सीट पर कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया और सिंबल भी दे दिया. वहीं, बिहार शरीफ से CPI से शिव प्रकाश यादव ने नामांकन किया है. दूसरी तरफ इस सीट से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं. 

महागठबंधन में और किन सीटों पर फेंडली फाइट?

  • बछवाड़ा विधानसभा सीट पर CPI से अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास आमने सामने हैं.
  • गौरा बौराम विधानसभा सीट से आरजेडी ने अफजल अली को उम्मीदवार बनाया है. वहीं इस सीट से VIP के संतोष सहनी प्रत्याशी हैं.
  • लालगंज सीट से RJD के शिवानी शुक्ला और कांग्रेस से आदित्य राजा आमने सामने हैं.

कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट

कांग्रेस ने गुरुवार (17 अक्टूबर) को देर रात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया. इसमें पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (कुटुंबा) कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान (कदवा) को फिर से टिकट दिया गया है. पार्टी ने यह सूची महागठबंधन के अन्य घटकों, जिनमें आरजेडी शामिल है, के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जारी कर दी. आरजेडी ने भी कई सीटों पर सिंबल बांटे हैं.

बिहार में दो फेज में विधानसभा का चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज (17 अक्टूबर) आखिरी तारीख है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है. यहां विधानसभा चुनाव दो फेज में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

Published at : 17 Oct 2025 06:39 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
Embed widget