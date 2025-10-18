बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ग्लैमर का तड़का लगाते हुए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में एंट्री की है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने उन्हें सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.

नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में खेसारी लाल यादव ने अपनी कुल संपत्ति 24.81 करोड़ रुपये बताई है. दरअसल, इस सीट से इनकी पत्नी चंदा यादव चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब खुद खेसारी मैदान में उतर चुके हैं.

खेसारी कुल कितनी संपत्ति के है मालिक

हलफनामे के मुताबिक, खेसारी लाल के पास 16.89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. वहीं, उनकी पत्नी चंदा यादव के पास 90.02 लाख रुपये की चल और 6.49 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है. दोनों के पास मिलाकर कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपये से अधिक की है.

खेसारी के पास कौन-कौन सी है लग्जरी कार

खेसारी लाल यादव के पास एक तीन करोड़ रुपये की लग्जरी कार, कई बैंक खाते और 35 लाख रुपये के सोने के गहने हैं. वहीं, नकद के रूप में उनके पास 5 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपये हैं. राजद में शामिल होने के एक दिन बाद ही उन्हें टिकट दिया गया था. शुक्रवार को नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने कहा कि मेरा दिल हमेशा से राजद के साथ रहा है, अब जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं.

100 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम

खेसारी लाल यादव ने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 5,000 से अधिक भोजपुरी गीतों को अपनी आवाज दी है. छपरा विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है, जहां खेसारी लाल यादव के आने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

गरीबी से चमक तक का सफर

खेसारी लाल यादव ने अपने संघर्ष की कहानी भी साझा की. उन्होंने बताया कि उनके पिता मंगरू यादव कभी दिन में रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचते थे और रात में सुरक्षा गार्ड का काम करते थे. खुद खेसारी लाल बचपन में मवेशी चराते और दूध बेचते थे. दिल्ली जाकर उन्होंने अपने परिवार के साथ ‘लिट्टी-चोखा’ बेचकर गुजारा किया. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आज वह भोजपुरी सिनेमा के सबसे सफल और लोकप्रिय सितारों में गिने जाते हैं.