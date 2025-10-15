JDU ने 3 मुस्लिम नेताओं का काटा टिकट, दरभंगा ग्रामीण, डुमरांव और कांटी से बदले उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें एक भी मुस्लिम समाज से नहीं हैं. दरभंगा ग्रामीण सीट से 2020 में फराज फातमी जेडीयू प्रत्याशी थे. इस बार ईश्वर मंडल को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, पिछली बार डुमरांव से अंजुम आरा उम्मीदवार बनायी गई थीं, इस बार राहुल सिंह यहां उम्मीदवार बनाए गए हैं.

इसके साथ ही पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांटी से मोहम्मद जमाल को टिकट दिया गया था. वहीं, इस बार इस सीट से जेडीयू ने अजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया है.

JDU की पहली लिस्ट में 4 महिला उम्मीदवार

अपनी पहली लिस्ट में JDU ने सभी जातियों को साधने का प्रयास किया है. इस लिस्ट में चार महिलाओं को टिकट दिया गया है. जेडीयू ने मधेपुरा से कविता साहा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गायघाट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी पर दांव खेला है जबकि विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

कोइरी और कुर्मी समाज को साधने की कोशिश!

जेडीयू की इस लिस्ट में 21 से अधिक कोइरी और कुर्मी समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है. पार्टी ने मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक बार फिर सरायरंजन से अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा से और मंत्री सुनील कुमार को भोरे से टिकट दिया गया है. बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 57 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद अब 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी रह गया है.

बिहार में दो फेज में विधानसभा के चुनाव

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो फेज में होने हैं. पहले फेज के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी. वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.