हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU ने 3 मुस्लिम नेताओं का काटा टिकट, दरभंगा ग्रामीण, डुमरांव और कांटी से बदले उम्मीदवार

JDU ने 3 मुस्लिम नेताओं का काटा टिकट, दरभंगा ग्रामीण, डुमरांव और कांटी से बदले उम्मीदवार

JDU Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच JDU ने पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. दरभंगा ग्रामीण समेत कुछ अन्य सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 15 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें एक भी मुस्लिम समाज से नहीं हैं. दरभंगा ग्रामीण सीट से 2020 में फराज फातमी जेडीयू प्रत्याशी थे. इस बार ईश्वर मंडल को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, पिछली बार डुमरांव से अंजुम आरा उम्मीदवार बनायी गई थीं, इस बार राहुल सिंह यहां उम्मीदवार बनाए गए हैं.

इसके साथ ही पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांटी से मोहम्मद जमाल को टिकट दिया गया था. वहीं, इस बार इस सीट से जेडीयू ने अजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया है. 

JDU की पहली लिस्ट में 4 महिला उम्मीदवार

अपनी पहली लिस्ट में JDU ने सभी जातियों को साधने का प्रयास किया है. इस लिस्ट में चार महिलाओं को टिकट दिया गया है. जेडीयू ने मधेपुरा से कविता साहा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गायघाट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी पर दांव खेला है जबकि विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

कोइरी और कुर्मी समाज को साधने की कोशिश!

जेडीयू की इस लिस्ट में 21 से अधिक कोइरी और कुर्मी समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है. पार्टी ने मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक बार फिर सरायरंजन से अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा से और मंत्री सुनील कुमार को भोरे से टिकट दिया गया है. बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 57 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद अब 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी रह गया है. 

बिहार में दो फेज में विधानसभा के चुनाव

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो फेज में होने हैं. पहले फेज के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी. वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 15 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
टेलीविजन
पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स
पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
जनरल नॉलेज
RSS Ban: कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
यूटिलिटी
सिर्फ एक लाख रुपये में चीन से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान? जानें बिजनेस करने का तरीका
सिर्फ एक लाख रुपये में चीन से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान? जानें बिजनेस करने का तरीका
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget