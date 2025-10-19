हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: नामांकन की आखिरी घड़ी में INDIA गठबंधन में घमासान, हेमंत सोरेन की JMM ने छोड़ा साथ!

Bihar Election 2025: नामांकन की आखिरी घड़ी में INDIA गठबंधन में घमासान, हेमंत सोरेन की JMM ने छोड़ा साथ!

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असमंजस जारी है. JMM ने गठबंधन का साथ छोड़ा दिया है. कांग्रेस-RJD में टिकट विवाद चल रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की अंदरूनी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है.

सीट बंटवारे को लेकर जारी असमंजस में शनिवार (18 अक्टूबर) को एक और झटका तब लगा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने गठबंधन से अलग होकर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी. पार्टी ने छह सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है.

कांग्रेस ने अब तक की 54 उम्मीदवारों की घोषणा

इधर, गठबंधन की प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिनमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां उसके सहयोगी दल पहले से दावेदार हैं. फिर भी राजद की अंतिम सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है. कांग्रेस ने अब तक 54 उम्मीदवारों की घोषणा की है. शनिवार देर शाम जारी नई सूची में किशनगंज, कसबा, पूर्णिया और गया नगर जैसी सीटें शामिल हैं.

किसको कहां से मिला टिकट?

किशनगंज से कांग्रेस ने कमरुल होदा को टिकट दिया है, जो पहले एआईएमआईएम और बाद में राजद में थे. इसी तरह, कसबा सीट से इरफान आलम को मैदान में उतारा गया है. बताया जा रहा है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की नाराजगी को देखते हुए अफाक आलम की जगह इरफान को मौका मिला. पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया नगर से महेंद्र श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है.

2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस इस बार 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि टिकट वितरण को लेकर पार्टी में भारी असंतोष देखा गया. पटना में कई नाराज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर 'टिकट बेचने' के आरोप लगाए.

गठबंधन में फिलहाल कम से कम आठ सीटों पर दो सहयोगी दल आमने-सामने हैं, जिनमें तीन सीटों पर कांग्रेस और राजद के बीच सीधा मुकाबला संभव है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा भी इसी विवाद में फंसी बताई जा रही है.

नामांकन की अंतिम तारीख तक साफ हो जाएगी तस्वीर

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि समझौता लगभग तय है, नामांकन वापसी की अंतिम तारीख तक तस्वीर साफ हो जाएगी. उधर, एनडीए में भी सबकुछ सुचारू नहीं है. जद(यू) ने अंतिम क्षणों में अमौर सीट से साबिर अली को टिकट दे दिया, जबकि पहले सबा जफर का नाम तय था. वहीं मरहौरा सीट पर एलजेपी (रामविलास) की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया, जिससे राजद प्रत्याशी जितेंद्र राय को बढ़त मिलने की संभावना है. चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, गठबंधनों की राजनीति उतनी ही उलझती जा रही है और मतदाताओं के लिए तस्वीर अभी भी धुंधली बनी हुई है.

Published at : 19 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress JMM India Alliance RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
ट्रेंडिंग
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget