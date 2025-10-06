बिहार चुनाव: 'सरकार बनाएंगे, डिप्टी CM...', महागठबंधन की बैठक के बाद मुकेश सहनी का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के दलों की अहम बैठक रविवार (5 अक्टूबर) को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई. करीब पांच घंटे चली इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक के मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई. बैठक के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी.

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि "डिप्टी सीएम कौन होगा?", तो सहनी ने मुस्कराते हुए कहा - "ये भी कोई कहने की बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार... हम ही सरकार बनाएंगे और हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे." सहनी का यह बयान न केवल आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि इसे महागठबंधन के भीतर सीटों और पदों को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है.

#WATCH | Patna, Bihar | On the alliance meeting, National President of the Vikassheel Insaan Party (VIP) Mukesh Sahni says, "... The meeting has concluded and we had elaborate discussions. All of that (seat-sharing) has been completed. We will make the announcements within 2-3… pic.twitter.com/PJNfI3p9Ln — ANI (@ANI) October 5, 2025

पांच घंटे चली बैठक, सभी दलों के नेता मौजूद

बैठक शाम 6 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चली. इसमें राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद संजय यादव, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू, वीआईपी से मुकेश सहनी तथा वामदलों के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कई चरणों में चर्चा हुई और जिन सीटों पर एक से अधिक दलों का दावा था, वहां क्रॉस चेकिंग की गई.

कांग्रेस ने कहा - अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी

बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए. फिलहाल चर्चा जारी है और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. उन्होंने बताया कि बैठक में प्रत्येक सीट पर गहराई से चर्चा की गई और सभी दलों की राय को महत्व दिया गया.

मुकेश सहनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बताया कि दो दिनों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे और प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सोमवार को फिर एक बैठक होगी जिसमें हर सीट पर '121 मंथन' यानी विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि किसी भी दल को असहमति न रहे.

लेफ्ट दल बोले- सबकुछ लगभग तय

वामदलों के नेता अजय कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है. उन्होंने कहा कि मंगलवार, 7 अक्टूबर को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. वहीं, सीपीआई(एम) नेता ललन चौधरी ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, इस पर सभी दलों की सहमति बन चुकी है.

राजद ने पारस को लेकर दी सफाई

राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने पशुपति कुमार पारस के गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि अब तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है. जब भी यह मुद्दा आएगा, हम मीडिया को अवगत कराएंगे.

आज फिर होगी बैठक, हो सकता है अंतिम फैसला

रविवार की बैठक के अंत में यह भी तय हुआ कि सोमवार को फिर तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी. इसमें सभी दलों के नेता एक बार फिर जुटेंगे और सीटों पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे. सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन का लक्ष्य है कि मंगलवार तक सीटों की घोषणा कर दी जाए ताकि चुनाव प्रचार की रणनीति तय की जा सके.