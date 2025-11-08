बिहार चुनाव 2025: EVM की फोटो सोशल मीडिया पर डालने वालों पर FIR, 3 जिलों में कार्रवाई शुरू

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में गोपालगंज, आरा और सारण जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारियों के अनुसार, यह कदम आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के तहत उठाया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि गोपालगंज में दो लोगों के खिलाफ तथा आरा और सारण में एक-एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह सभी मामले 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आए, जब कुछ मतदाताओं ने मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन से ईवीएम की तस्वीरें लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

गोपनीयता भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन का ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है. ऐसे में अब यह जांच की जा रही है कि आरोपी मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्रों तक कैसे पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया की गोपनीयता भंग करना और चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री साझा करना गंभीर अपराध है.

साइबर टीम ने शुरू की वायरल वीडियो की जांच

सारण पुलिस ने बताया कि 6 नवंबर की सुबह लगभग सवा 10 बजे सोशल मीडिया निगरानी टीम ने कुछ अकाउंट्स पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक और अनुचित सामग्री देखी. इनमें से एक वीडियो में एक राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करते हुए ईवीएम का वीडियो बनाकर प्रसारित किया गया था. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद साइबर थाना ने कार्रवाई की.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं, बल्कि यह सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास भी है. इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

सारण साइबर थाना ने चेतावनी दी है कि चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता से जुड़ी किसी भी जानकारी, फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करना दंडनीय अपराध है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग से बचें. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

