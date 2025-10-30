हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: 'कोई भी जीते, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले CM', कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बताई वजह

Bihar Election 2025: 'कोई भी जीते, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले CM', कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बताई वजह

Bihar Election 2025: कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में बदलाव की बयार है, जनता महागठबंधन की नई सरकार बनाएगी. नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बोले कि बीजेपी ही जेडीयू को खत्म कर रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और राज्य में नई सरकार बनने जा रही है. कन्हैया कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और लोग डबल इंजन की सरकार से ऊब चुके हैं.

कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है. जनता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सोच रही है. 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तब बिहार को एक नई दिशा देने वाली सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि नई सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, पलायन रोकने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी.

बिहार में जेडीयू को बीजेपी कर रही खत्म- कन्हैया लाल

कन्हैया ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू को बीजेपी ही खत्म कर रही है. अगर गलती से एनडीए को बहुमत मिल भी गया, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उनका हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा होगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष से नहीं, बीजेपी से डरना चाहिए.

बिहार की स्थिति को डबल इंजन की सरकार ने किया बर्बाद

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार की स्थिति को बर्बाद कर दिया है. राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा की बदहाली बढ़ी है. अब जनता यह सब बदलना चाहती है. हमारी प्राथमिकता होगी कि बिहार में सुख, शांति और समृद्धि को फिर से बहाल किया जाए.

बिहार की जनता के मुद्दों को समझते हैं राहुल गांधी- कन्हैया कुमार

विधानसभा चुनाव न लड़ने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि हर बार चुनाव लड़ना जरूरी नहीं होता. पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, मैं उन्हें पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान संगठन को मजबूत करने और महागठबंधन के प्रचार अभियान को प्रभावी बनाने पर है. राहुल गांधी के प्रचार को लेकर कन्हैया ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि उससे पहले और बाद में भी बिहार के लोगों के बीच रहते हैं. वे जनता के मुद्दों को समझते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं.

कन्हैया कुमार के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस और महागठबंधन बिहार में बदलाव के बड़े दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं. अब देखना यह होगा कि क्या जनता वाकई परिवर्तन का मन बना चुकी है या फिर सत्ता में वापसी एनडीए की होगी.

Published at : 30 Oct 2025 10:01 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress Rahul Gandhi JDU Kanhaiya Kumar Grand Alliance Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
