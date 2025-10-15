हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: लखीसराय, बेगूसराय, किशनगंज... बिहार में कांग्रेस को मिलेंगी ये 60 सीटें? ऐलान से पहले आ गई संभावित लिस्ट

Bihar Election 2025: लखीसराय, बेगूसराय, किशनगंज... बिहार में कांग्रेस को मिलेंगी ये 60 सीटें? ऐलान से पहले आ गई संभावित लिस्ट

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में कांग्रेस महागठबंधन में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है. सीटों का चयन रणनीति और वोट बैंक के आधार पर हुआ. औपचारिक घोषणा आज हो सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की चर्चा जारी है. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार राज्य की 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है. पार्टी ने इन सीटों पर आंतरिक स्तर पर मंथन पूरा कर लिया है और आज महागठबंधन की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन गई है. कांग्रेस ने अपने संगठन की मजबूती, पुराने वोट बेस और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन सीटों का चयन किया है, जहां पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन सीटों पर सर्वे रिपोर्ट और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर फैसला लिया गया है.

कांग्रेस की संभावित सीटों की सूची

कांग्रेस जिन 60 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, उनमें शामिल हैं -  वजीरगंज, वारिसलीगंज, सुपौल, बरबीघा, फारबिसगंज, बनियापुर, बहादुरगंज, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया, कसबा, प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा, अररिया, बिहारीगंज, भागलपुर, सोनबरसा, जमालपुर, कुशेश्वरस्थान, बिक्रम, बेनीपुर, हिसुआ, जाले, महराजगंज, कुचायकोट, बक्सर, वैशाली, करगहर, मनिहारी, रोसड़ा, राजपुर, बेगूसराय, चेनारी, बेलदौर, कुटुंबा, कहलगांव, मुजफ्फरपुर, सुलतानगंज, खगड़िया, अमरपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, वाल्मीकि नगर, बरबीघा, रामनगर, राजगीर, नरकटियागंज, बाढ़, चनपटिया, बांकीपुर, बेतिया, पटना साहिब, गोविंदगंज, गया टाउन, रिगा, टेकारी और बेनीपट्टी आदि. अभी कांग्रेस का दो सीटों पर मंथन चल रहा है. जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी उनके नाम भी जारी कर दीजिए जाएंगे.

'विजेता सीटों' पर कांग्रेस का फोकस 

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार 'क्वालिटी ओवर क्वांटिटी' के सिद्धांत पर चल रही है. यानी कम सीटों पर लेकिन मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारा जाएगा. खासतौर पर उत्तर और पूर्वी बिहार की सीटों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा, जहां परंपरागत वोट बैंक अब भी मौजूद है.

बिहार में घोषणा से पहले हलचल तेज

महागठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय और दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर जारी है. माना जा रहा है कि आज शाम तक आरजेडी और कांग्रेस मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं.

बिहार चुनाव के इस चरण में कांग्रेस के लिए यह सीटें उसकी साख और संगठन दोनों की परीक्षा साबित होंगी. अब नजर इस बात पर है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन से क्या नया राजनीतिक संदेश देती है.

Published at : 15 Oct 2025 08:52 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress Grand Alliance Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
बॉलीवुड
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
जनरल नॉलेज
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
शिक्षा
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
ट्रेंडिंग
शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स
शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget