महागठबंधन के घोषणापत्र से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान- 'हम बिहार की हर जगह जाएंगे और...'

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा आज हम लोग का चुनाव प्रचार है और हमें बिहार के हर जगह जाना है और इस बार बिहार की जनता बदलाव की मूड में हैं और महागठबंधन के पक्ष में माहौल बन चुका है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम लोगों का चुनाव प्रचार है और हमें बिहार के हर जिले में जाना है. जनता अब ठगी और झूठे वादों से तंग आ चुकी है. बिहार की जनता रोजगार, शिक्षा और विकास चाहती है, न कि वादों का जाल.

#WATCH पटना (बिहार): RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "आज हम लोग का चुनाव प्रचार है और हमें बिहार के हर जगह जाना है और इस बार बिहार की जनता बदलाव की मूड में हैं...जो लोग बिहार से पलायन किए हुए जो रोजी-रोटी के बाहर गए हुए थे वो छठ में किस तरह से वापस आए वो आपने देखा होगा...ये देखकर… pic.twitter.com/7nIkh5nfk9 — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025

छठ पर्व पर लोगों ने ट्रेन में ठूस-ठूसकर किया सफर

तेजस्वी यादव ने छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाली विशेष ट्रेनों की कमी को लेकर केंद्र सरकार और रेल मंत्री पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने दावा किया था कि बिहार के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलेंगी, लेकिन सच्चाई सबने देखी. लोग ठूस-ठूसकर ट्रेनों में सफर कर रहे थे, कई लोगों को खड़े होकर या शौचालयों में सफर करना पड़ा.

उन्होंने कहा कि छठ जैसे आस्था के महापर्व पर भी केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया. तेजस्वी ने कहा कि हमारे भाई-बहन जो रोजी-रोटी के लिए बाहर गए हुए थे, वे छठ में अपने घर लौटना चाहते थे. लेकिन उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी. यह सोचकर बहुत पीड़ा होती है.

हम रोजगार देंगे और शिक्षा को मजबूत करेंगे- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में अब जनता पूरी तरह बदलाव चाहती है. उन्होंने लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि अब बेरोजगारी, पलायन और झूठे वादों से मुक्ति चाहिए. जनता इस बार महागठबंधन के साथ है. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को केवल झूठे दावों और अधूरे प्रोजेक्ट्स का राज्य बना दिया है. हमारा वादा है कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे और हर परिवार की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे.

पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में महागठबंधन

दूसरे चरण के मतदान को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो करना ही था, उन्होंने पहले से ही बोला था. राजद और महागठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव में उतर चुके हैं और जनता अब बदलाव के साथ है.

तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आम जनता के मुद्दों को फिर से प्रमुखता से उठाकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है.