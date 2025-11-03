बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. सीमांचल में आयोजित एक जनसभा में ओवैसी ने तेजस्वी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को चरमपंथी बताकर अपमान कर रहे हैं.

ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में हमें ‘एक्सट्रीमिस्ट’ यानी चरमपंथी कहा. उन्होंने हमें दहशतगर्द बताया. मैं तेजस्वी बाबू से पूछना चाहता हूं, जरा ‘एक्सट्रीमिस्ट’ को अंग्रेजी में लिख कर दिखाओ. ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव दाढ़ी और टोपी वाले को चरमपंथी कहते हैं, जबकि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते.

हम अपने धर्म और इमान पर कायम हैं और रहेंगे- असदुद्दीन ओवैसी

AIMIM प्रमुख ने कहा कि मैं अपने मजहब पर चलता हूं, मेरी बीवी और बेटी हिजाब पहनती हैं, हम कुरान के रास्ते पर चलते हैं. अगर अल्लाह की इबादत करना ‘एक्सट्रीमिज्म’ है, तो हां, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं. तेजस्वी कान खोलकर सुन लें- हम अपने धर्म और इमान पर कायम हैं और रहेंगे. ओवैसी यहीं नहीं रुके. उन्होंने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुसलमानों के मुद्दों पर चुप रहते हैं. उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, तब तेजस्वी एक शब्द नहीं बोलते. यही नहीं, RJD ने तो भागलपुर दंगे के आरोपी कामेश्वर यादव को अवॉर्ड देकर मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का है.

मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह किया गया इस्तेमाल- ओवैसी

AIMIM नेता ने कहा कि सीमांचल की जनता अब जाग चुकी है. पटना में बैठे लोग नहीं चाहते कि सीमांचल की जनता अपना फैसला खुद ले. लेकिन अब जनता खुद फैसला करेगी कि उसे अपने हक की आवाज कौन दे रहा है. उन्होंने आगे कहा कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब यह दौर खत्म होगा. हमारे उम्मीदवार जनता की असली आवाज हैं. सीमांचल से अब नई सियासी लहर उठेगी, जो भेदभाव की राजनीति को खत्म करेगी.

ओवैसी के बयान पर बिहार में छिड़ गई नई बहस

असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से बिहार की सियासत में नई बहस छिड़ गई है. तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओवैसी का यह हमला चुनावी माहौल को और गरमाने वाला साबित हो सकता है.

'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज