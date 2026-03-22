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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Diwas 2026: बिहार का 114वां स्थापना दिवस आज, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार थीम पर तीन दिवसीय आयोजन

Bihar Diwas 2026: बिहार का 114वां स्थापना दिवस आज, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार थीम पर तीन दिवसीय आयोजन

Bihar Diwas 2026: बिहार 22 मार्च को अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे 'बिहार दिवस' के रूप में मनाया जाता है. तीन दिवसीय उत्सव में पटना के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होंगे.

By : परमानंद सिंह | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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बिहार वासियों के लिए आज 22 मार्च गौरव का दिन है. बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है. इसी दिन वर्ष 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 से बिहार दिवस मनाने का संकल्प लिया था. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार थीम पर तीन दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च से 24 मार्च तक किया जा रहा है.

मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है. आज 22 मार्च को बॉलीवुड गायिका सोना महापात्रा अपने गीतों से पटना के लोगों को झुमाएंगी. 23 मार्च को गांधी मैदान के मंच पर बॉलीवुड सिंगर शान अपनी प्रस्तुति देंगे जबकि 24 मार्च को सुप्रसिद्ध गायक पापोन अपना जलवा बिखेरेंगे.

कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में तीनों दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

आज 22 मार्च को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पंडित जगत नारायण पाठक की ओर से ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अलावा ओडिसी नृत्य और रमिंदर खुराना तथा प्राची पल्लवी साहू की ओर से समकालीन नृत्य भी होगा. रविंद्र भवन में कमलेश कुमार सिंह द्वारा लोकगीत और भिखारी ठाकुर की कालजयी रचना गबरधिचोर की नाट्य प्रस्तुति होगी.

23 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुदीपा घोष द्वारा बुद्धचरित पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी जबकि रविंद्र भवन में सुरेंद्र शर्मा और उनकी टीम द्वारा हास्य कवि सम्मेलन और नाटक वैजयंती का मंचन होगा. 24 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में डुमरा घराना का ध्रुपद गायन पंडित राम जी मिश्र करेंगे तो डॉ. एन विजया लक्ष्मी भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगी. रविंद्र भवन में बिहार दर्पण नृत्य नाटक, आलोक राज और अशोक कुमार प्रसाद की गजल और समीर का मुशायरा भी होगा.

गांधी मैदान में 30 पर्यटन मॉडल, व्यंजन मेला और वर्चुअल टूर

गांधी मैदान में पर्यटन स्थलों के 30 मॉडल दिखाए जाएंगे. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली की झलकियां और माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर का 30 मॉडल भी दिखाया जाएगा. पर्यटक सूचना केंद्र और वर्चुअल टूर का आयोजन भी किया गया है. व्यंजन मेले में बिहार के हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा. सांस्कृतिक पवेलियन में हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा.

128 CCTV कैमरे, 34 प्रकाश मीनारें, अग्निशामक दस्ता

पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 128 CCTV कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी. गांधी मैदान के चारों तरफ 49 और मैदान के अंदर 79 कैमरे क्रियाशील हैं. 34 प्रकाश मीनारों से 136 LED मेटल लाइट, 229 पोल लाइट और 15 हाईमास्ट लाइट द्वारा प्रकाश की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है. शौचालय, पेयजल, अग्निशामक दस्ता और भीड़ नियंत्रण के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

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Published at : 22 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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