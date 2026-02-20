सांसद पप्पू यादव को गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बता दिया 'हाथी', पुलिस का 'पावर' बताया

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को सदन में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया. बताया कि कैसे बिहार की पुलिस अपना काम कर रही है. कैसे बिहार में सुशासन का राज है. अभी कुछ दिनों पहले ही सांसद पप्पू यादव को पटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. हाथी तक कह दिया.

सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा, "एयरपोर्ट पर लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती और वह आदमी दो घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाता है और कहता है कि बीमार हो गए हैं. अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से अस्पताल में जाना ज्यादा पसंद करता है. ये स्थिति है बिहार की… आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है."

गलत बयानबाजी कर रहे लोग: सम्राट चौधरी

विपक्ष के नेताओं पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि ये लोग सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं. उन्होंने कहा, "मैं तो कोट कर रहा हूं राबड़ी देवी को कि उन्होंने कहा था कि नीट छात्रा कांड में मंत्री का बेटा या मंत्री शामिल हैं. मैंने कहा कि आप नाम बताइए और सबूत दीजिए 24 घंटे के अंदर बेउर जेल में बंद करूंगा… आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप सदन के सदस्य हैं तो जवाब देना होगा."

'आरजेडी के शासनकाल में जेल से चलती थी हुकूमत'

सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है. पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है ना छोड़ना है. यही सुशासन है. बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है. बिहार की बदहाली को देखा है. सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में जेल से हुकूमत चलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को बदला है. अब सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ऑनलाइन निगरानी की जा रही है. अपराधियों से कौन-कौन मिल रहा है, इस पर पूरी नजर रखी जा रही है.

