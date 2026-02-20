हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसांसद पप्पू यादव को गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बता दिया 'हाथी', पुलिस का 'पावर' बताया

सांसद पप्पू यादव को गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बता दिया 'हाथी', पुलिस का 'पावर' बताया

Samrat Choudhary News: सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है. पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है ना छोड़ना है. यही सुशासन है. विपक्ष से कहा कि ये लोग सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं.

20 Feb 2026 06:30 PM (IST)
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को सदन में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया. बताया कि कैसे बिहार की पुलिस अपना काम कर रही है. कैसे बिहार में सुशासन का राज है. अभी कुछ दिनों पहले ही सांसद पप्पू यादव को पटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. हाथी तक कह दिया.

सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा, "एयरपोर्ट पर लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती और वह आदमी दो घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाता है और कहता है कि बीमार हो गए हैं. अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से अस्पताल में जाना ज्यादा पसंद करता है. ये स्थिति है बिहार की… आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है."

गलत बयानबाजी कर रहे लोग: सम्राट चौधरी

विपक्ष के नेताओं पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि ये लोग सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं. उन्होंने कहा, "मैं तो कोट कर रहा हूं राबड़ी देवी को कि उन्होंने कहा था कि नीट छात्रा कांड में मंत्री का बेटा या मंत्री शामिल हैं. मैंने कहा कि आप नाम बताइए और सबूत दीजिए 24 घंटे के अंदर बेउर जेल में बंद करूंगा… आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप सदन के सदस्य हैं तो जवाब देना होगा." 

'आरजेडी के शासनकाल में जेल से चलती थी हुकूमत'

सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है. पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है ना छोड़ना है. यही सुशासन है. बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है. बिहार की बदहाली को देखा है. सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में जेल से हुकूमत चलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को बदला है. अब सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ऑनलाइन निगरानी की जा रही है. अपराधियों से कौन-कौन मिल रहा है, इस पर पूरी नजर रखी जा रही है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
20 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Pappu Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
