पटना में पांच इंच जमीन के लिए खूनी खेल, चाची की गोली मारकर हत्या, भाई और पड़ोसी भी घायल

जमीन संबंधित विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बड़े-बड़े दावों के बीच भूमि विवाद खत्म होने में का नाम नहीं ले रहा है. यहां बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है. ऐसा ही मामला आज (30 जनवरी) सुबह 7:00 के करीब राजधानी पटना में के फतुहां थाना क्षेत्र में देखने को मिला. जहां पुराने भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई.

इसमें एक महिला की गोली लगने से घटना स्थल पर मौत हो गई. जबकि दो युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए फतुहा समुदाय का अस्पताल ले जाया गया. उसके बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या

घटना फतवा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव का है. जहां सुबह 7:00 के करीब फतुहा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में जमीन विवाद में एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई. वही दो लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं. घायलों में एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है. बताया जाता है कि दो भाइयों श्रवण यादव और राज कुमार यादव के बीच मात्र दो से पांच इंची जमीन के विवाद में बात हुई. छोटे भाई राजकुमार के बेटे शिवम कुमार बीस वर्ष ने अपने चरेरा भाई और चाची पर गोली चला दिया. जिससे एक गोली उसके चाची राजमंत्री देवी को सिर को छेदते हुए गांव के एक पड़ोसी देव सागर के सिर में घुस गए. जिससे राजमंत्री देवी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई और देव सागर के सिर और महिला के पुत्र रंजन कुमार के हाथ में गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायलों को पुलिस बेहतर इलाज के लिए PMCH भेज दिया है. मृतक शव को पोस्टमार्टम पटना एनएमसी भेज दिया है. घटना स्थल पर पुलिस कैम्प कर रही है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही फतुहां थाना पुलिस सहित फतुहा एसडीपीओ और ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीण एसपी ने बताया कि इसमें भूमि विवाद का मामला है. जिसमें भतीजे ने चाची को गोली मारी है उसकी मौत हो चुकी है. इसके अलावा इसमें एक ग्रामीण को गोली लगी है और मृतक के बेटे को भी गोली लगी है जिसमें वो घायल हो गया है. इस मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई है. आरोपी के घर से दो देसी कट्टा एक तलवार और एक बाइक बरामद कर लिया गया है. हम लोग लगे हुए हैं जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

