सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले का पुलिस ने गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को खुलासा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. बड़हरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बसावनबाड़ी में 21 नवंबर को पुलिस ने एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया था. मृतक महिला की पहचान शहनाज खातून के रूप में की गई थी.

इस संबंध में महिला के परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर बड़हरिया थाने में 23 नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो मृतक महिला के अवैध संबंध की जानकारी पुलिस को लग गई. पुलिस ने तत्काल मृतक महिला के प्रेमी सैफ अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में आरोपी ने आरोप स्वीकार किया है.

सैफ पर शादी का दबाव बना रही थी महिला

उन्होंने बताया कि मृतक महिला का सैफ अली के साथ प्रेम-प्रसंग था. महिला शहनाज लगातार सैफ अली पर शादी के लिए दबाव बना रही थी. वह अपने प्रेमी के साथ घर में रखे सभी गहनों और नकदी को लेकर भागकर शादी करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सैफ इसके लिए तैयार नहीं था.

इसी बीच, घर में रखे गहनों एवं पैसों को लेकर सैफ अली के मन में लालच उत्पन्न हुआ. इसी लोभवश उसने अपने सहयोगी रेयाज अहमद के साथ मिलकर महिला के घर पर ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और घर से गहने और रुपये लेकर फरार हो गया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैफ के अलावा उसके मित्र रियाज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार लोगों के पास से शहनाज के घर से चोरी किए गए कई आभूषण और नकद 93,300 रुपये भी बरामद किए गए हैं. बता दें कि महिला शहनाज खातून का पति दुबई में रहता था जबकि वह यहां अपने बच्चों के साथ रहती थी.

