हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: एक्शन में सम्राट की पुलिस, छपरा में मर्डर के आरोपी का सुबह-सुबह हाफ एनकाउंटर

बिहार: एक्शन में सम्राट की पुलिस, छपरा में मर्डर के आरोपी का सुबह-सुबह हाफ एनकाउंटर

Bihar Police Encounter: पुलिस ने आरोपी के पास से दो पिस्टल, आठ जिंदा गोली और दो खोखा के साथ तीन मैगजिन को पुलिस ने बरामद किया है. उसके साथियों की तलाश की जा रही है.

By : आशुतोष नाथ | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 01 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है. छपरा में सोमवार (01 दिसंबर, 2025) की सुबह-सुबह पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई. दरअसल, बीते रविवार (30 नवंबर, 2025) की दोपहर छपरा में पुलिस लाइन के पास एक हत्या हुई थी. इसी मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली से शिकारी राय नाम का आरोपी घायल हुआ है. उसका इलाज चल रहा है. इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.

इस पूरे मामले में छपरा के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि कल (रविवार) दोपहर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी. हम लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे और जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर काम करना शुरू किया. इसी क्रम में नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय का पता चला. अख्तियारपुर नहर के पास लोकेशन की जानकारी मिली. वहां पर हम लोगों ने उसे पकड़ा. 

बगीचे में आरोपी ने शुरू कर दी फायरिंग

एसएसपी ने कहा कि जिस हथियार की शिनाख्त हुई उसके बारे में उसने (पकड़े गए आरोपी ने) बगीचे में होने की बात कही. वहां पर टीम गई. उस दौरान वहां पर हथियार निकालने के बाद उसने फायरिंग कर दी. इस क्रम में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. इस क्रम में गोली उसके बाएं पैर में लगी. वहां से दो पिस्टल, आठ जिंदा गोली और दो खोखा के साथ तीन मैगजिन को पुलिस ने बरामद किया है.

कुमार आशीष ने कहा कि कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल (रविवार) की घटना में ये शामिल रहा है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है. इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है. उसके लिए भी एसआईटी लगातार काम कर रही है. 

रविवार को हुई हत्या का जिक्र करते हुए एसएसपी ने कहा कि मृतक भी प्रोफेशनल शूटर था. उस पर भी 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. वो कई जिलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है. शिकारी राय पर भी 6-7 केस है. इन लोगों को आपस में शक था कि ये उसे मार देगा या उसे ये मार देगा. इसी में यह घटना हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है. कंधे को छूते हुए गोली निकली है.

छपरा में दिनदहाड़े किया गया था मर्डर

बता दें कि बीते रविवार को छपरा में एक अधेड़ शख्स की गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. बदमाशों ने सिर में गोली मारी थी. स्थानीय लोगों की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया. यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था.

Published at : 01 Dec 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
Encounter Samrat Choudhary BIHAR NEWS Half-Encounter
