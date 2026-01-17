पटना के VIP इलाके में मर्डर से हड़कंप, रिटायर्ड महिला शिक्षिका की गला रेत कर हत्या
Bihar Crime News: घटना पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है. महिला के दो बेटे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं. घर में किराएदार भी रहते हैं लेकिन एक फ्लैट में माधुरी कुमारी अकेली रहती थीं.
बिहार के गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के बड़े-बड़े दावों के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा के साथ कथित तौर पर रेप के बाद हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं है कि आज (शनिवार) सुबह राजधानी के वीआईपी इलाके से एक रिटायर्ड महिला शिक्षिका की लाश उसके घर से मिली जिसके बाद पटना पुलिस के होश उड़ गए.
महिला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित एजी कॉलोनी में रहती थी. शव देखने से लग रहा था कि गला रेतकर हत्या की गई है. महिला का नाम माधवी कुमारी (करीब 77-78 साल) बताया गया. एजी कॉलोनी में अपना घर है. एक फ्लैट में माधुरी कुमारी अकेली रहती थीं. अन्य फ्लैट में किराएदार थे. दो बेटे हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं.
लूटपाट के बाद हत्या का हो सकता है मामला
घटना की सूचना के बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस के साथ सचिवालय एसडीपीओ साकेत कुमार भी पहुंचे. इस मामले में किराएदार सहित कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि एसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया है कि पूछताछ के लिए हम लोग ले जा रहे हैं. प्रथम दृष्टया लूटपाट में हत्या का मामला लग रहा है.
एडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि हम लोग हर बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. महिला के गले पर जख्म है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी गला रेतकर हत्या की गई है. वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
उन्होंने यह भी बताया कि अभी नहीं कह सकते हैं कि यह लूटपाट की घटना है. क्योंकि घर का सारा सामान है. परिजनों ने बताया है कि महिला के गले में सोने की चेन और हाथ में अंगूठी थी जो नहीं है. घर में और आसपास में कई सीसीटीवी कैमरे हैं. हम लोग उसकी मदद से जल्द अपराधियों तक पहुंच जाएंगे. बता दें कि पटना पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है लेकिन जिस इलाके में घटना हुई है उससे पटना की पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
