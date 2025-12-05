अररिया: UP की रहने वाली शिक्षिका शिवानी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, शूटर सहित 3 गिरफ्तार

अररिया में बुधवार (03 दिसंबर, 2025) की सुबह स्कूल जाने के दौरान कन्हैली मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका शिवानी वर्मा (25 साल के आसपास) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में शुक्रवार (05 दिसंबर, 2025) को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. साथ ही शूटर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें एक महिला भी शामिल है.

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि दूसरे स्कूल की शिक्षिका की हत्या करनी थी लेकिन गलती से शिवानी का मर्डर हो गया. हत्याकांड का षड्यंत्र फारबिसगंज की एक महिला ने रचा था. शिवानी यूपी के बाराबंकी की रहने वाली थी. स्कूटी से वह स्कूल जा रही थी. इसी दौरान कन्हैली शिव मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी थी. घटना के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. अब पुलिस को सफलता मिली है. हत्या में प्रयुक्त कट्टा और एक बाइक को जब्त किया गया है.

तीन लाख रुपये में दी गई थी सुपारी

गिरफ्तार किए जाने वालों में मो. मारूफ और मो. सोहैल हैं. हत्या की सुपारी देने वाली महिला हुश्न उर्फ हुश्न है. ये सभी अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. तीन लाख रुपये में महिला ने हत्या की सुपारी दी थी. घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताई पूरी बात

इस पूरे मामले में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त मो. मारूफ ने बताया कि हुश्न आरा (पति- मो. साकिर, थाना- फारबिसगंज) को अपने पति पर शक था कि उसका प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली नरपतगंज की एक महिला शिक्षिका से अवैध संबंध है. इस कारण हुश्न आरा ने राजा और छोटू के साथ मिलकर अपने पति के साथ अवैध संबंध रखने वाली महिला शिक्षिका को मारने की साजिश रची थी.

राजा एवं छोटू के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए तीन लाख रुपये में मारूफ एवं सोहैल को सुपारी दी गई. सुपारी के दौरान ही उस महिला शिक्षिका का नाम, स्कूटी, गुजरने का मार्ग एवं समय बताया गया. घटना को अंजाम देने के लिए एक दिन पूर्व मारूफ और सोहैल ने रेकी की थी. जगय को तय किया था. जैसे ही बुधवार को महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूटी से जा रही थी तो बदमाशों ने अपना टारगेट समझ गोली मार दी. इसके बाद फरार हो गए. चिह्नित महिला शिक्षिका और शिवानी के आने-जाने का मार्ग एक ही था. दोनों स्कूटी का प्रयोग स्कूल आने-जाने के क्रम में करती थीं.

यह भी पढ़ें- बिहार: VVIP और 'माननीयों' को नहीं देगा होगा टोल टैक्स, छूट वाला फास्टैग लगाने का निर्देश जारी