नालंदा में सोमवार (12 जनवरी, 2026) को थरथरी थाना क्षेत्र के कोयलबीघा गांव में एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ. देखने से लग रहा था कि गला रेतकर उसकी हत्या की गई है. शव बोरे में बंद था जो युवक के गांव से करीब एक किलोमीटर दूर मिला है.

सूचना मिलते ही थरथरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. डीएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे. जहां से शव बरामद किया गया वहां से साक्ष्य को जुटाया गया. हत्या के कारणों का पता नहीं चला है. किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

दोस्त के साथ निकला था अंशु

मृतक की पहचान कोयलबीघा गांव निवासी विनीत कुमार के 24 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार के रूप में की गई है. परिजनों का कहना है कि अंशु हर दिन घर से बाहर दोस्तों के साथ निकलता था. वो कोई काम नहीं करता था. परिजनों के मुताबिक गांव में किसी से उसका कोई विवाद भी नहीं था. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.

इस मामले में थरथरी थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव से करीब एक किलोमीटर दूर एक बोरे में बंद युवक का शव पड़ा है. मौके पर पहुंचकर जब बोरे को खोला गया तो युवक की लाश मिली. उसकी पहचान अंशु कुमार के रूप में हुई. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एफएसएल और टेक्निकल टीम को बुलाया गया है.

प्रेम-प्रसंग के एंगल से भी हो रही जांच

हिलसा की डीएसपी शैलजा ने बताया कि युवक की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंका गया था. शव की पहचान हो चुकी है लेकिन परिजन अभी स्पष्ट रूप से कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं. प्रारंभिक तौर पर प्रेम-प्रसंग के एंगल से भी जांच की जा रही है. हालांकि सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच चल रही है. टेक्निकल टीम और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही हत्या कैसे हुई इसका पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों के लोगों से पूछताछ कर रही है. कॉल डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है. उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा.

