नवादा में मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या, दो हिस्सों में काटा, शव को जलाया, बिहार में बड़ा कांड

नवादा में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर (ग्रामीण चिकित्सक) की हत्या कर दी गई है. शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) की दोपहर शव बरामद हुआ. शव को दो हिस्सों में काटा गया था. जलाया भी गया था. मृतक की पहचान रोह प्रखंड अंतर्गत कोशी गांव के रहने वाले अशोक मिस्त्री (उम्र करीब 45 साल) के रूप में की गई.

घर के सबसे बड़े बेटे थे अशोक मिस्त्री

शुक्रवार को गांव से करीब 500 मीटर दूर एक खेत से लाश मिली है. हत्या के पीछे क्या कारण है यह पता नहीं चला है. अशोक मिस्त्री पिता राजेंद्र मिस्त्री के सबसे बड़े बेटे थे. परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे. अपने गांव के साथ-साथ आसपास के कई गांवों में उनकी नेकी की चर्चा थी.

गुरुवार को घर से निकले थे… लौटे नहीं

बताया जाता है कि बीते गुरुवार (22 जनवरी, 2026) की सुबह अशोक मिस्त्री करीब 9 बजे निकले थे, लेकिन शाम तक लौटे नहीं. इसके बाद परिवार ने शुक्रवार की सुबह थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर गए तो शव मिल गया. परिवार को पता चला तो हड़कंप मच गया.

मां सहित घर के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल

पिता राजेंद्र मिस्त्री ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा परिवार का सहारा था. गरीबों की मदद करता था, फिर किसी ने जिंदा क्यों जला दिया? अब हमारा क्या होगा? मां और अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था. पड़ोसी ढांढस बंधा रहे थे.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना पर डीएसपी हुलास कुमार की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने शव की जांच की. जलाने, गला रेतने और अंग नष्ट करने की पुष्टि हुई. खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी. जांच के बाद पता चलेगा कि हत्या के पीछे क्या कुछ मकसद था.

