औरंगाबाद में मासूम की हत्या कर शव को छुपाया, 12 घंटे बाद आरोपी का कबूलनामा, जानिए क्या कहा

औरंगाबाद में एक सनकी युवक ने 11 साल के मासूम बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को बोरे में भरकर मदार नदी की झाड़ी में छुपा दिया. घटना सलैया थाना क्षेत्र के राजा गरडी गांव की है. मृतक की पहचान गांव निवासी मंटू दास के पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई है.

सोमवार (19 जनवरी, 2026) को स्कूल से आने के बाद सूरज घर के बाहर खेल रहा था. इसके बाद वह लापता हो गया. शाम होने के बाद जब वह घर नहीं पहुंचा तो खोजबीन शुरू हुई. पता चला कि सूरज को आखिरी बार गांव के ही रहने वाले उसके चचेरे भाई सोनू के साथ बगीचे की ओर जाते देखा गया था. परिजनों ने सोनू से पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया. इसके बाद सलैया थाने को सूचना दी गई.

…और कबलू की हत्या की बात

पुलिस ने सोनू को हिरासत में लिया और थाना लेकर आई. प्रारंभिक पूछताछ में वह लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा. सख्ती बरतने पर करीब 12 घंटे बाद मंगलवार (20 जनवरी, 2026) की अल सुबह 4:30 बजे उसने हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी ने बताया कि पूर्व में जमीन विवाद को लेकर मृतक के परिजनों के साथ उसके परिवार की मारपीट हुई थी. इसी रंजिश को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गांव से करीब 500 मीटर दूर मदार नदी की झाड़ी से एक बोरे में बंद सूरज का शव बरामद किया. बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी. मंगलवार की सुबह पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

थानाध्यक्ष कन्हैया शर्मा ने बताया कि इस घटना में सोनू के अलावा और कौन लोग संलिप्त हैं, इसका पता लगाया जा रहा है. साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि पूर्व में मृतक सूरज के परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी. इसी रंजिश को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है. सोमवार को वह सूरज को पहले बहला-फुसलाकर बगीचे की ओर ले गया. इसके बाद गला रेतकर मार डाला.

