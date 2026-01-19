बिहार: बेगूसराय में मर्डर से हड़कंप, घर पर जाकर रात में जगाया, इसके बाद मार दी गोली

बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के लखमीनिया (वार्ड नंबर 24) में बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना बीते रविवार (18 जनवरी, 2026) की देर रात की है. मृतक की पहचान कृष्णनंदन यादव (उम्र करीब 55 साल) के रूप में की गई है. हत्या के पीछे क्या कारण है यह पता नहीं चला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गोली लगते ही गिरे कृष्णनंदन यादव

यह घटना रात के 11 से 11.30 बजे के आसपास की है. कृष्णनंदन यादव अपने घर में सोए थे. इसी बीच रात में अज्ञात बदमाश पहुंचे. घर का दरवाजा खटखटाया और कृष्णनंदन यादव को आवाज देकर बुलाया. कृष्णनंदन यादव जब बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी गई. बदमाशों की संख्या कितनी थी यह पता नहीं चला है. गोली लगते ही कृष्णनंदन यादव गिर गए. पुत्र के द्वारा उन्हें तुरंत चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

क्या कहते हैं परिजन?

कृष्णनंदन यादव के बेटे वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रात के करीब 11 बजे पिताजी घर के बरामदे में सोए थे. मां भी उसी जगह सोई थी. इसी दौरान किसी ने ग्रिल को खटखटाया और पिताजी को बुलाया. पिताजी जैसे ही गेट खोलने के लिए गए उसी वक्त एक आवाज सुनाई दी. इतने में आवाज लगाकर मां हम लोगों को उठाई. हमलोग पिताजी को डॉक्टर के पास ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घर आने के बाद दिखा कि खून के साथ शरीर में एक छेद है. इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी.

परिजनों के बयान पर होगी कार्रवाई

इस पूरे मामले में बलिया एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि घटना की सूचना रात में ही मिली थी. सूचना मिलने के बाद थाना को घटनास्थल पर भेजा गया. शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है. परिजनों के लिखित बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

