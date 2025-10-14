बिहार में एक तरफ चुनावी माहौल है तो दूसरी ओर आपराधिक घटनाएं जारी हैं. अरवल जिले के कुर्था में मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) की सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सुबह-सुबह फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया. पूरी घटना कुर्था थाना क्षेत्र के सच्चई गांव की है. मृतक की पहचान सच्चई गांव निवासी संतोष मिश्रा (उम्र 49-50 साल के करीब) के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सुबह में टहलने के लिए निकले थे संतोष मिश्रा

मर्डर की घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि संतोष मिश्रा हर दिन की तरह सुबह में टहलने के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी. गोली लगने के बाद मौके पर ही संतोष मिश्रा की मौत हो गई. इस मामले में मृतक संतोष मिश्रा के बेटे हर्षवर्धन राज ने कहा कि उनके चचेरे मामा ने आपसी अनबन के चलते उनके पिता की गोली मारकर हत्या की है.

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. घर के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष समीर कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. बेटे के बयान पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उधर अरवल की एसडीपीओ कृति कमल भी घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस को कुछ जानकारी मिली है. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कुछ संदिग्ध के तौर पर नाम आए हैं. एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है. आगे टेक्निकल जांच जारी है.

