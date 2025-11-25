रोहतास में सोमवार (24 नवंबर, 2025) की रात एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है. घटना भानस थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहरा गांव की है. मृतकों की पहचान डिहरा गांव निवासी अमित सिंह (उम्र करीब 37-38 साल), शालिग्राम सिंह (उम्र करीब 80 साल) एवं नीतू देवी (उम्र करीब 35-36 साल) के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. तीन मौस से गांव में हड़कंप मच गया है.

बताया जाता है कि अमित और नीतू पति-पत्नी थे. इन दोनों का एक 11 साल का बच्चा भी है. बताया गया कि अमित सिंह ने पहले अपनी पत्नी नीतू देवी को गोली मारी, फिर अपने पिता शालिग्राम सिंह को भी गोली मार दी. गोली लगने से इन दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद अमित के इस रूप को देखकर अन्य परिजन घर में ही छुप गए. कुछ देर में अमित ने भी खुद को गोली से उड़ा लिया. इस तरह तीनों की मौत हो गई.

हत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं

घर वालों के अनुसार, शख्स अमित डिप्रेशन में था. वह बंदूक कहां से लाया यह पता नहीं. दो दिन से वह गांव पर नहीं था. रात के 12 बजे आया और पत्नी को, फिर पिता को और इसके बाद खुद को उसने गोली मार ली. फिलहाल हत्या के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है यह पता नहीं चला है. अमित सिंह के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात भी सामने आई है. 8-10 साल दवाई चल रही थी.

एफएसएल की टीम ने साक्ष्य को जुटाया

इस मामले में बिक्रमगंज एएसपी अंकित कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह भानस थाने को डिहरा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की सूचना प्राप्त हुई. पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर एफएसएल की टीम के माध्यम से साक्ष्य को जुटाया. आगे की कार्रवाई की जा रही है. एएसपी ने बताया कि परिजनों द्वारा अमित सिंह के मानसिक तौर पर परेशान होने की बात बताई गई है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

