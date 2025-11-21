वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नेता कामेश्वर सहनी (करीब 45 साल) की मोतिहारी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना जिले के दरपा थाना क्षेत्र की है. कामेश्वर सहनी शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) की सुबह जब वे चापाकल पर मुंह-हाथ धो रहे थे उन्हें अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी.

कामेश्वर सहनी दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोणी गांव के रहने वाले थे. सुबह वे शौच के लिए निकले थे. लौटकर आने के बाद पड़ोसी के दरवाजे पर जब फ्रेश हो रहे थे. इस दौरान बदमाशों ने सिर में तीन गोली पीछे से और एक गोली कनपटी में मारी. चार गोली लगने से मौके पर ही कामेश्वर सहनी की मौत हो गई.

गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दरपा थाने की पुलिस पहुंची. यहां गुस्साए ग्रामीणों ने थोड़ा हंगामा किया. पुलिस को शव नहीं उठाने दे रहे थे. कामेश्वर सहनी अपने पीछे तीन पुत्रों को छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

आरजेडी नेता ने किया सरकार पर हमला

पूर्व मंत्री सह आरजेडी के पूर्व विधायक डॉ. शमीम अहमद ने घटना को लेकर सरकार को घेरा. कहा कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि गांव में घुसकर घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

संगठन के प्रभारी थे कामेश्वर सहनी

दरपा थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है. घटना में डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम से जांच कराई जा रही है. अपराधियों को जल्द ही चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उधर पूर्वी चंपारण के वीआईपी जिलाध्यक्ष अशोक सहनी ने बताया कि कामेश्वर सहनी रक्सौल जिला संगठन के प्रभारी पद पर थे. पूर्व में छोड़ादानो के प्रखड अध्यक्ष थे. उनके बेहतर कार्य को देखते हुए जिले में उनको जगह दी गई थी.

