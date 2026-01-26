हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJamui News: जमुई में पूर्व CS के घर लूट, इंजेक्शन लगा बदमाशों ने परिवार को किया बेहोश, मचा हड़कंप

Jamui News: जमुई में पूर्व CS के घर लूट, इंजेक्शन लगा बदमाशों ने परिवार को किया बेहोश, मचा हड़कंप

Jamui News: जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र का मामला है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. यह पूरी घटना सोमवार तड़के की है.

By : विद्याव्रत कवि कुमार सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 26 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

जमुई में सोमवार (26 जनवरी, 2026) की सुबह कुछ बदमाशों ने पूर्व सिविल सर्जन विजेंद्र सत्यार्थी के घर लूटपाट की. घर का ताला तोड़कर कई बदमाश घुसे और हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की. घटना गिद्धौर थाना से महज 15 से 20 फीट की दूरी की है. कितने की लूट हुई है और क्या कुछ कीमती सामान गया है यह अभी पता नहीं है. लोगों को घटना के बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया.

यह जानकारी मिली है कि पहले पूर्व सिविल सर्जन को और फिर उनकी पत्नी पुष्पम सत्यार्थी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया. इसके बाद बाथरूम से निकलते ही उनके पुत्र विक्रम सत्यार्थी को भी इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया. यह पूरी घटना सोमवार तड़के की है.

सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती

सूचना मिलते ही झाझा के विधायक दामोदर रावत सहित बड़ी संख्या में कई लोग पहुंचे. तीनों लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बेटे डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी ने बताया कि सुबह हमलोग उठे ही थे कि पांच हथियारबंद नकाबपोश ताला तोड़कर घर में घुस गए. बंदूक की नोक पर मां-पापा और मुझे बंधक बना लिया. लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद हम सभी को सुई लगा दी, जिससे हम लोग बेहोश हो गए.

विजेंद्र सत्यार्थी के पुत्र डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी को करीब 8:30 बजे होश आया तो उन्होंने फोन कर घटना की जानकारी अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के अलावा पड़ोसी साथी को दी. उन्होंने कहा कि हथियार का भय दिखाकर बदमाश 80 लाख रुपया नकद मांगने लगे. कहने लगे कि उन लोगों को किसी ने बताया है कि घर में 80 लाख है. तीनों की हत्या की सुपारी दी गई है. इसके बाद सुई लगा दी गई. फिर क्या हुआ पता नहीं. 

बताया गया कि क्या-क्या सामान की लूट हुई है, कितने की लूट हुई है, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन घर में रखे नकद, जेवरात और अन्य कीमती सामान की लूट हुई है. गिद्धौर थाने के एसआई जयप्रकाश सिंह ने कहा कि हम लोगों को अल सुबह पता चला है कि सुबह-सुबह बेहोश कर अपराधियों ने लूटपाट की है. पुलिस जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें- Motihari Acid Attack: युवती ने मोबाइल नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाला तो युवक ने फेंका एसिड, मोतिहारी का मामला

Published at : 26 Jan 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Jamui BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: शंकराचार्य पर जंग..योगी vs अखिलेश | Bareilly City Magistrate | Avimukteshwaranand
Chitra Tripathi:'ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? Shankaracharya बनाम सरकार पर कंप्यूटर बाबा की ललकार!
Chitra Tripathi: UGC-Avimukteshwaranand मामले पर नाराज होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
Chitra Tripathi: 'ये विवाद समाप्त नहीं होगा..', प्रमोद कृष्णम की बड़ी चेतावनी!| Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
इंडिया
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
ट्रेंडिंग
Video:
"ऐ वतन तेरे लिए" रानू मंडल ने हाथ में तिरंगा लेकर गाया देशभक्ति का गाना, वायरल हो रहा वीडियो
हेल्थ
Health Myths And Facts: शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?
शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Embed widget