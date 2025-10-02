बिहार के गयाजी में शख्स की गोली मारकर हत्या, विजयादशमी पर घूमने आए लोगों से हुआ था विवाद

बिहार के गयाजी में (गुरुवार) की शाम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विजयादशमी के दिन हुई इस तरह की वारदात से हड़कंप मच गया. घटना बाईपास स्थित बिपार्ड के समीप की है. मृतक की ब्रह्मवन पार्क का कर्मचारी था. गोली मारने वाले कौन थे और किस विवाद में मारी गई यह पता नहीं चला है.

मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में की गई है. वह मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के घुटिया गांव का रहने वाला था. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सिकड़िया मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया. मौके पर पहुंची मगध मेडिकल थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एएनएमएमसीएच भेजा.

किस बात को लेकर हुआ विवाद यह पता नहीं

उधर सड़क जाम करने वाले लोगों और परिजनों को पुलिस ने समझाया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. ये लोग गोली मारने वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे. हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि विजयादशमी के दिन गुरुवार की शाम कुछ लोग ब्रह्मवन पार्क घूमने के लिए आए थे. इसी बीच दीपक (मृतक) से उन लोगों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गोली मार दी गई. विवाद के पीछे कौन सी बात थी यह पता नहीं चला है.

सीसीटीवी से फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

उधर घटना के बाद मगध मेडिकल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है. साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को खंगाला जा रहा है. खबर लिखे जाने तक सड़क जाम को हटाने के लिए मगध मेडिकल थाने की पुलिस और रामपुर थाने की पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी थी. लोग सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

यह भी पढ़ें- Bihar Road Accident: बिहार के कैमूर में 3 लोगों की मौत, खड़े कंटेनर में स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर, 7 घायल