हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Crime News: सीवान में पति-पत्नी की हत्या, बेटी घायल, 4 लोग गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

Bihar Crime News: सीवान में पति-पत्नी की हत्या, बेटी घायल, 4 लोग गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

Siwan Double Murder: सीवान के जामो थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव का मामला है. डायन के आरोप में घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : सचिन कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 04:35 PM (IST)

सीवान के जामो थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव में सोमवार (22 सितंबर, 2025) को पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बेटी की हालत गंभीर है. मृतकों की पहचान हेतिमपुर निवासी अवधेश साह (उम्र करीब 50 साल) और उनकी पत्नी रीता देवी (उम्र करीब 45 साल) के रूप में हुई है. बेटी अंशु कुमार गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज सीवान सदर अस्पताल में चल रहा है. उसकी उम्र 22-23 साल होगी. 

हादसे के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अवधेश साह का पटीदार दीपक मशरक (छपरा जिला) में अपने परिवार के साथ रहता था. अवधेश की पत्नी रीता को दीपक का परिवार डायन मानता था. सोमवार को दीपक अपने परिवार के चार सदस्यों के साथ गांव (हेतिमपुर) पहुंचा. बताया जा रहा है कि पहले तीनों को चाकू मारा गया और फिर गोली मारी गई.

घर के बाहर पति तो अंदर मिली पत्नी की लाश

घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. घर के बाहर अवधेश साह का शव पड़ा हुआ था. घर के अंदर रीता देवी का शव खून से लथपथ पड़ा था. बेटी घायल थी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद जामो थाने की पुलिस पहुंची. सीवान के एसपी मनोज तिवारी भी घटनास्थल पहुंचे. मामले की जांच की जा रही है. 

डबल मर्डर में छह लोगों को बनाया गया आरोपी

ग्रामीणों और पड़ोसियों से पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली. पीड़ित परिवार से भी घटना का कारण जाना. सीवान के एसपी मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज़ को फोन पर बताया कि डबल मर्डर में छह लोगों के शामिल होने की सूचना मिली है. इसमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक कार भी जब्त की गई है.

एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि रीता देवी पर डायन होने का आरोप था. उसके पटीदार समझते थे कि रीता डायन है. इससे पहले भी हमले की कोशिश की जा चुकी है. सोमवार को वो (दीपक) मशरक से कार से हेतिमपुर पहुंचा और पति-पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. बेटी घायल है. एसपी ने कहा कि गोली भी चलाई गई है और चाकू भी मारा गया है. बहुत जल्द इसमें कार्रवाई हो जाएगी.

Published at : 22 Sep 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Siwan BIHAR NEWS
