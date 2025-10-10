रोहतास में पुलिस के सामने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2205) को एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना शिवसागर थाना क्षेत्र के किरहिंडी गांव की है. लड़की का नाम शिवानी कुमार उर्फ गोल्डी था जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास थी. शिवानी उर्फ गोल्डी किरहिंडी गांव निवासी सुधाकर सिंह की बेटी थी. घटना के बाद हड़कंप मच गया.

किस बात को लेकर हुआ विवाद?

शिवानी के चाचा अमरजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह नाली के पानी को लेकर पड़ोस के ही बिहारी सिंह के साथ बहस हो रही थी. विवाद को सुलझाने के लिए डायल-112 की पुलिस भी मौजूद थी. इसी दौरान बिहारी सिंह के पुत्र सुनील सिंह ने घर से हथियार लाकर गोली चला दी. फायरिंग हुई तो गोल्डी के गर्दन में जाकर गोली लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

शिवम पर चलाई गई थी गोली… शिवानी को लगी

घटना में गोल्डी के भाई शिवम कुमार को भी छर्रा लगा है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी सुनील सिंह रिश्ते में गोल्डी का चाचा लगता है. बताया जाता है कि विवाद के दौरान सुनील सिंह ने शिवम कुमार पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली गोल्डी को लग गई. शिवानी कुमारी उर्फ गोल्डी इंटर की छात्रा थी.

इस मामले में डायल-112 में तैनात सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पारिवारिक विवाद में एक 20 साल की लड़की की गोली लगने से मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराकर लौट रही थी, तभी सूचना मिली कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी है. घटना के बाद पुलिस जब दोबारा मौके पर पहुंची तो सभी आरोपी फरार हो गए थे.

इस संबंध में रोहतास के एसपी ने बताया कि सुनील सिंह की तरफ से तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल की ओर से जांच की जा रही है.

