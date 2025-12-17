नालंदा के करायपरसुराय थाना क्षेत्र के गालिमपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बुधवार (17 दिसंबर, 2025) की दोपहर एक बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी. बेटा नाबालिग बताया जा रहा है. गोली मारने के बाद वह मौके से भाग गया. महिला की पहचान गालिमपुर गांव निवासी राजा राम की 45 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है.

ग्रामीणों ने बताया कि घटना के वक्त मां और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर कहासुनी हुई यह पता नहीं है. गोली की आवाज सुनकर ही आसपास के लोग पहुंचे. घटना के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया. इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

एफएसएल की टीम पहुंची… साक्ष्य को किया एकत्रित

उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए हिलसा डीएसपी शैलजा के नेतृत्व में स्थानीय थाने की पुलिस के साथ मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची. साक्ष्य को एकत्रित किया. यह बात भी सामने आई है. आरोपी नशा करता था. अक्सर पैसे को लेकर मां से वह झगड़ा करता था.

पांच साल पहले पिता की हुई थी हत्या

बता दें कि करीब पांच साल पहले मुन्नी देवी के पति और आरोपी लड़के के पिता राजा राम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. उस वक्त मुन्नी देवी पर ही आरोप लगा था. वह जेल भी गई थी. कुछ समय पहले जेल से आई है. चर्चा यह भी है कि पति की हत्या महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर की थी. इसके बाद मां-बेटे में रिश्ता ठीक नहीं था. इन सारे एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है.

हिलसा डीएसपी शैलजा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ग्रामीणों से पता चला है कि पैसे को लेकर विवाद हुआ है. उन्होंने कहा कि मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी नाबालिग है. उसे जल्द पकड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें- जहानाबाद: प्रिंसिपल पर स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, खूब हुआ हंगामा, SP ने कही कार्रवाई की बात