हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAurangabad News: औरंगाबाद में दवा व्यवसायी की हत्या, पान खाने दुकान पर गए थे, बदमाशों ने पीछे से मारी गोली

Aurangabad News: औरंगाबाद में दवा व्यवसायी की हत्या, पान खाने दुकान पर गए थे, बदमाशों ने पीछे से मारी गोली

Aurangabad Drug Dealer Murder: शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 10:55 AM (IST)
औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के नवाडीह मोड़ के समीप शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) की रात एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नवाडीह निवासी मो. खलील अहमद के पुत्र मो. जुनैद (उम्र करीब 40 साल) के रूप में की गई है. 

मो. जुनैद की नवाडीह मोड़ के समीप एक मेडिकल दुकान है. रात को घर जाने से पहले बगल की दुकान पर पान खाने चले गए. इतने में बाइक सवार दो अपराधी आए और उन्हें गोली मार दी. जुनैद के साथ रहे परिजन और स्थानीय लोग उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए. यहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. 

परिजन जुनैद को जमुहार मेडिकल कॉलेज ले गए लेकिन डेहरी ऑन सोन पहुंचते ही मौत हो गई. शनिवार (31 जनवरी, 2026) की सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया. घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडेय, सर्किल इंस्पेक्टर फहीम आजाद खान, नगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार दल बल के साथ तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे. 

हिरासत में लिए गए चार संदिग्धों से पूछताछ

सदर एसडीपीओ ने कहा कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. उधर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल ने भी नवाडीह मोहल्ले का भ्रमण किया और शांति व्यवस्था बनी रहे उसकी पहल की. 

शरीर में फंसी थीं 9 एमएम की दो-दो गोलियां

घटना के बाद चिकित्सक ने मृतक के शरीर में फंसी दो 9 एमएम की गोली निकाली. जुनैद की मौत के बाद उनकी पत्नी के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर हाल है. जुनैद अपने पीछे 9 वर्ष एवं 5 वर्ष के पुत्र और चार माह की पुत्री को छोड़ गए हैं. घटना के बाद दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष मो. इरफान खान भी सदर अस्पताल अपनी टीम के साथ पहुंचे और इस घटना की तीव्र निंदा की. 

Published at : 31 Jan 2026 10:55 AM (IST)
Aurangabad BIHAR NEWS
