हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Crime News: गयाजी में महिला और पुरुष की लाश मिली, डबल मर्डर या सुसाइड? मचा हड़कंप

Bihar Crime News: गयाजी में महिला और पुरुष की लाश मिली, डबल मर्डर या सुसाइड? मचा हड़कंप

Bihar Crime News: गयाजी के कोंच थाना क्षेत्र के रैना गुमटी के पास से ये दोनों शव बरामद किए गए हैं. दोनों की पहचान हो गई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के गयाजी में मंगलवार (23 सितंबर, 2025) की सुबह एक महिला और पुरुष की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. कोंच थाना क्षेत्र के रैना गुमटी के समीप से इनका शव बरामद किया गया है. मृतकों की पहचान गुरुआ थाना क्षेत्र के डीहा गांव के रहने वाले 23 वर्षीय चंदन चौधरी और 30 वर्षीय पूजा देवी के रूप में की गई है. शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना पर कोंच थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. महिला पूजा देवी शादीशुदा थी. उसके चार बच्चे दो बेटा और दो बेटियां हैं. वहीं चंदन चौधरी भी विवाहित था. उसका भी एक बेटा है. बताया जाता है कि दोनों हाल ही में दिल्ली से अपने गांव लौटे थे.

हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच शुरू

इस संबंध में कोंच थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल से चंदन चौधरी का आधार कार्ड, मोबाइल फोन और कुछ जहरीला पदार्थ बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि मामला हत्या का हो सकता है लेकिन आत्महत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. पुलिस सभी मामले की छानबीन में जुटी है. शीघ्र ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

लव एंगल तो नहीं… क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं

उधर घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. लोग एक तरफ यह भी मान रहे हैं कि चंदन और पूजा के बीच अफेयर हो सकता है. इसके चलते या तो इनकी हत्या कर दी गई है या फिर इन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी है. हालांकि जांच के बाद पता चलेगा. जैसे ही दो शवों की जानकारी मिली तो जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई. देखना होगा कि पड़ताल के बाद क्या कुछ मामला निकलकर आता है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर के आरोपों पर आरके सिंह का बड़ा बयान, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को दी सलाह

Published at : 23 Sep 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Gayaji
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने क्यों बढ़ाया H-1B वीजा का चार्ज? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया हैरान करने वाला कारण
ट्रंप ने क्यों बढ़ाया H-1B वीजा का चार्ज? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया हैरान करने वाला कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kolkata Rains: Kolkata में भारी बारिश, करेंट लगने से 7 की मौत, जलभराव से हाहाकार
Azam Khan Release: आजम की रिहाई से पहले पुलिस का समर्थकों पर बड़ा एक्शन! | Breaking
Kolkata Breaking: कोलकाता में करेंट लगने से 7 लोगों की मौत | ABP News
Maharashtra Floods: सोलापुर में पुल बहा, MP Nimbalkar ने की मदद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने क्यों बढ़ाया H-1B वीजा का चार्ज? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया हैरान करने वाला कारण
ट्रंप ने क्यों बढ़ाया H-1B वीजा का चार्ज? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया हैरान करने वाला कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: सिर्फ टी-शर्ट पहले लड़के को देखना, पता चल जाएगा क्यों वायरल हो रहा है ये CCTV फुटेज
Video: सिर्फ टी-शर्ट पहले लड़के को देखना, पता चल जाएगा क्यों वायरल हो रहा है ये CCTV फुटेज
शिक्षा
किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?
किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?
हेल्थ
Deepika Cancer Update: यह एक लक्षण इग्नोर करने से दीपिका कक्कड़ को हुआ लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई गलती?
यह एक लक्षण इग्नोर करने से दीपिका कक्कड़ को हुआ लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई गलती?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget