बिहार के गयाजी में मंगलवार (23 सितंबर, 2025) की सुबह एक महिला और पुरुष की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. कोंच थाना क्षेत्र के रैना गुमटी के समीप से इनका शव बरामद किया गया है. मृतकों की पहचान गुरुआ थाना क्षेत्र के डीहा गांव के रहने वाले 23 वर्षीय चंदन चौधरी और 30 वर्षीय पूजा देवी के रूप में की गई है. शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना पर कोंच थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. महिला पूजा देवी शादीशुदा थी. उसके चार बच्चे दो बेटा और दो बेटियां हैं. वहीं चंदन चौधरी भी विवाहित था. उसका भी एक बेटा है. बताया जाता है कि दोनों हाल ही में दिल्ली से अपने गांव लौटे थे.

हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच शुरू

इस संबंध में कोंच थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल से चंदन चौधरी का आधार कार्ड, मोबाइल फोन और कुछ जहरीला पदार्थ बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि मामला हत्या का हो सकता है लेकिन आत्महत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. पुलिस सभी मामले की छानबीन में जुटी है. शीघ्र ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

लव एंगल तो नहीं… क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं

उधर घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. लोग एक तरफ यह भी मान रहे हैं कि चंदन और पूजा के बीच अफेयर हो सकता है. इसके चलते या तो इनकी हत्या कर दी गई है या फिर इन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी है. हालांकि जांच के बाद पता चलेगा. जैसे ही दो शवों की जानकारी मिली तो जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई. देखना होगा कि पड़ताल के बाद क्या कुछ मामला निकलकर आता है.

