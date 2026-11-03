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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार को दहलाने की थी साजिश? 19 हजार कारतूस जब्त, UP से हो रही थी सप्लाई

बिहार को दहलाने की थी साजिश? 19 हजार कारतूस जब्त, UP से हो रही थी सप्लाई

भोजपुर में पटना एसटीएफ और पुलिस ने बदायूं से बिहार लाई जा रही 19 हजार से अधिक कारतूसों की खेप पकड़ी. तीन तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 03 Nov 2026 12:20 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने कारतूस तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. पटना एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते सोमवार को आरा-पटना एनएच-922 पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया. इनके पास से अलग-अलग बोर के 19 हजार से अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं.

शुरुआती जानकारी में कारतूसों की संख्या करीब 19,200 बताई गई है. पुलिस ने एक मैगजीन और लोडेड पिस्टल भी बरामद की है. आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं से कारतूसों की खेप लेकर बिहार आ रहे थे.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी सारस कुमार, फतेहपुर निवासी लल्टू कुमार और सीवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव निवासी चंदन तिवारी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों अंतरराज्यीय हथियार और कारतूस तस्करी गिरोह से जुड़े हैं. इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है.

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जांच में सामने आया है कि तीनों बदायूं से कारतूसों की बड़ी खेप लेकर बिहार आ रहे थे. इनकी सप्लाई मुजफ्फरपुर, सीवान, सुपौल और दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में की जानी थी. एसटीएफ को एक दिन पहले ही इस खेप के बिहार पहुंचने की सूचना मिल गई थी. इसके बाद संदिग्ध वाहन पर नजर रखी जा रही थी.

सीट के नीचे छिपाकर रखे थे हजारों कारतूस

बताया गया कि तस्कर रविवार रात वाराणसी में रुके थे. सोमवार सुबह उनके बिहार में प्रवेश करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी. सुबह करीब नौ से साढ़े दस बजे के बीच कुल्हड़िया टोल प्लाजा और मनभावन मोड़ के आसपास संयुक्त टीम ने टाटा हैरियर एसयूवी को रोक लिया.

तस्करों ने कारतूसों को कार की सीट के नीचे छुपा रखा था. शुरुआती तलाशी में पूरी खेप नहीं मिली. इसके बाद एसटीएफ की टीम ने वाहन के नट-बोल्ट खोलकर बारीकी से जांच की. तब अलग-अलग बोर के हजारों कारतूस बरामद हुए. इनमें 7.65 एमएम के कारतूस भी शामिल हैं. बरामदगी की सूचना पर एसटीएफ के एसपी अंजनी सिंह भी पटना से कोईलवर पहुंचे. उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की.

भागने की कोशिश में दो गाड़ियों को मारी टक्कर

पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपियों ने वाहन पीछे करके भागने की कोशिश की. इस दौरान उनकी एसयूवी पीछे आ रही दूसरी हैरियर से टकरा गई. आगे निकलने के प्रयास में सामने से आ रही टाटा नेक्सॉन कार को भी टक्कर लगी. दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया.

मोबाइल और व्हाट्सएप चैट से खुलेगा तस्करी नेटवर्क

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी यात्रा के दौरान पुलिस की डिजिटल निगरानी से बचने के लिए मोबाइल फोन और जीपीएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. हालांकि, एसटीएफ को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर उनकी गतिविधियों का पता चल गया.

फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि बदायूं में कारतूस किससे खरीदे गए और बिहार में किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे. गिरोह के मुख्य सरगना, सप्लायर और खरीदारों की पहचान की जा रही है.

सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी शातिर अंतरराज्यीय तस्कर हैं. अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

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Published at : 03 Nov 2026 12:20 PM (IST)
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