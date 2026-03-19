हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारधुरंधर-2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, 'इस तरह की फिल्म को…'

धुरंधर-2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, 'इस तरह की फिल्म को…'

Dhurandhar The Revenge: फिल्म को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये सही नहीं है. अगर माहौल बिगड़ता है तो इसका नुकसान देश को होगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Mar 2026 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर-2' आज (19 मार्च) सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को देखकर दर्शक भले गदगद हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस ऐसी फिल्मों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग कर रही है. गुरुवार (19 मार्च, 2026) को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

'आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं'

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "…ये तो स्पष्ट है कि फिल्म एक एजेंडे के तहत बनाई गई है. जिस तरह का उसमें वायलेंस (हिंसा) को दिखाया गया है… मैं समझता हूं कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है कि इस तरह की फिल्म को उनके सामने पेश किया जाए… सरकार को देखना चाहिए." 

'…तो इसका नुकसान देश को होगा'

फिल्म को लेकर आगे सांसद तारिक अनवर ने कहा, "जहां तक एक समुदाय विशेष के ऊपर आरोप लगाए गए हैं… वो भी ठीक नहीं है. इससे समाज के अंदर और नफरत बढ़ाने का काम हो रहा है. हमारे देश के अंदर अगर माहौल बिगड़ता है तो इसका नुकसान देश को होगा." 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'

फिल्म को लेकर पटना के दर्शकों ने क्या कहा?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर-2 को देखने के लिए पटना के सिनेमा घरों में दर्शक पहुंचे थे. कई दर्शकों से फिल्म को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई. जिनसे भी एबीपी न्यूज़ ने बात की सबने इस फिल्म को खूब सराहा. किसी ने डायरेक्शन को बढ़िया बताया तो किसी ने एक्टिंग और कहानी को अच्छा कहा.

बता दें कि यह फिल्म करीब 4 घंटे की है. गुरुवार को जब फिल्म रिलीज हुई तो पटना में शो देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. सारे शो हाउसफुल चल रहे थे.

यह भी पढ़ें- Kangana Ranaut: कंगना रनौत के बयान पर बिहार कांग्रेस का पलटवार, 'अगर उनके व्यक्तिगत लाइफ में...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Tariq Anwar BIHAR NEWS Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
धुरंधर-2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, 'इस तरह की फिल्म को…'
धुरंधर-2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, 'इस तरह की फिल्म को…'
बिहार
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'
बिहार
Bihar Next CM: निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी बोले- 'नीतीश कुमार…'
CM के बेटे निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी ने साफ कर दी पूरी तस्वीर
बिहार
'सरकार को विकास से मतलब नहीं, लोगों को...', UGC मामले पर पप्पू यादव का बड़ा बयान
'सरकार को विकास से मतलब नहीं, लोगों को...', UGC मामले पर पप्पू यादव का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
बिहार
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'
बॉलीवुड
कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'बड़े साहब'? विलेन के रोल में जान फूंकने वाले दानिश इकबाल के बारे में जानें सबकुछ
कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'बड़े साहब'? दानिश इकबाल के बारे में जानें सबकुछ
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
आईपीएल 2026
IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल
IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल
विश्व
Iran-Israel War: जंग के बीच 85 देशों में महंगा हुआ डीजल-पेट्रोल, सबसे ज्यादा कहां, ये रही लिस्ट
जंग के बीच 85 देशों में महंगा हुआ डीजल-पेट्रोल, सबसे ज्यादा कहां, ये रही लिस्ट
जनरल नॉलेज
B1B Lancer Cost: कितनी है अमेरिका के B-1B लांसर की कीमत, जिसने ईरान में मचा दी तबाही?
कितनी है अमेरिका के B-1B लांसर की कीमत, जिसने ईरान में मचा दी तबाही?
ट्रेंडिंग
गंगा नदी की तेज धार में फंस गया था बंदर, राफ्टिंग कर रहे लोगों ने यूं बचाई जान, इमोशनल कर देगा वीडियो
गंगा नदी की तेज धार में फंस गया था बंदर, राफ्टिंग कर रहे लोगों ने यूं बचाई जान, इमोशनल कर देगा वीडियो
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Embed widget