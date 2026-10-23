'बीजेपी सरकार आज कष्ट में है', अखिलेश सिंह बोले- पहले युवाओं के आक्रोश से निपटें

कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले जेन-जी और जेन-अल्फा के आक्रोश से निपटना चाहिए.

अखिलेश सिंह ने कहा कि युवाओं में दिख रहे आक्रोश को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. उनके मुताबिक, पहले इस स्थिति से निपटने की जरूरत है. उन्होंने जेन-जी और जेन-अल्फा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को उनकी नाराजगी के कारणों पर ध्यान देना चाहिए.

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महात्मा गांधी का भी किया जिक्र

सिंह ने महात्मा गांधी पर ब्रिटिश शासन के दौरान हुए हमलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गांधी पर भी ब्रिटिश हुकूमत हमला करती थी. सत्ता पर दबाव होने पर इस तरह की बातें सामने आती हैं. उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर कहा कि सरकार अभी कष्ट में है.

#WATCH | पटना, बिहार | कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कहा, "...अभी जो जेन-जी और जेन-अल्फा का जो आक्रोश दिख रहा है, पहले भारत सरकार को इससे निपटना चाहिए... इसी तरह से महात्मा गांधी पर कभी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा हमला किया जाता था। ये कौन सी नई बात है? सरकार आज कष्ट में है तो वे ऐसा करेंगे ही..." भाजपा द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा, "...नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री रहे उन सबके बराबर तो वे अकेले विदेश यात्राएं करते हैं।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2026

राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी जवाब

भाजपा की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाए जाने पर भी अखिलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया. सिंह ने दावा किया कि मोदी ने आजादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों की तुलना में अकेले सबसे अधिक विदेश यात्राएं की हैं.

राजनीतिक बयानबाजी तेज

राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है. अखिलेश सिंह की टिप्पणी को इसी राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री की यात्राओं की तुलना राहुल गांधी के दौरों पर उठाए गए सवालों से की.

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