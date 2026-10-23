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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बीजेपी सरकार आज कष्ट में है', अखिलेश सिंह बोले- पहले युवाओं के आक्रोश से निपटें

'बीजेपी सरकार आज कष्ट में है', अखिलेश सिंह बोले- पहले युवाओं के आक्रोश से निपटें

कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने जेन-जी और जेन-अल्फा के आक्रोश को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. जानें राहुल गांधी के विदेश दौरों के सवाल पर क्या कहा?

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Oct 2026 04:20 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले जेन-जी और जेन-अल्फा के आक्रोश से निपटना चाहिए. 

अखिलेश सिंह ने कहा कि युवाओं में दिख रहे आक्रोश को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. उनके मुताबिक, पहले इस स्थिति से निपटने की जरूरत है. उन्होंने जेन-जी और जेन-अल्फा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को उनकी नाराजगी के कारणों पर ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें- 'राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसक बदलाव का सपना अधूरा रहेगा'

महात्मा गांधी का भी किया जिक्र

सिंह ने महात्मा गांधी पर ब्रिटिश शासन के दौरान हुए हमलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गांधी पर भी ब्रिटिश हुकूमत हमला करती थी. सत्ता पर दबाव होने पर इस तरह की बातें सामने आती हैं. उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर कहा कि सरकार अभी कष्ट में है.

राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी जवाब

भाजपा की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाए जाने पर भी अखिलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया. सिंह ने दावा किया कि मोदी ने आजादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों की तुलना में अकेले सबसे अधिक विदेश यात्राएं की हैं.

राजनीतिक बयानबाजी तेज

राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है. अखिलेश सिंह की टिप्पणी को इसी राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री की यात्राओं की तुलना राहुल गांधी के दौरों पर उठाए गए सवालों से की. 

यह भी पढ़ें- छोटू सिंह के हिरासत में लिए जाने पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU पर भड़के!

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 23 Oct 2026 04:20 PM (IST)
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