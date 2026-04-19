हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास

'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास

Samrat Choudhary On Nari Shakti Vandan Adhiniyam: सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस, TMC, DMK, RJD और सपा से जनता को जवाब देने की बात कही और आरोप लगाया कि इन दलों ने कभी आरक्षण का समर्थन नहीं किया.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 19 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आज रविवार (19 अप्रैल) को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेसवार्ता की, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति के आरक्षण का अपमान हुआ है और यह लोकतंत्र में पहली ऐसी घटना है जहां महिलाओं के साथ धोखा हुआ.

सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कुछ दल चाहते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं ही सांसद बनें, जबकि आम घरों की बेटियों को मौका न मिले. सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव की बेटी सांसद बने लेकिन दूसरी की बेटी नहीं, राहुल गांधी की बहन सांसद बने लेकिन दूसरे की बहन नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी सांसद बने लेकिन दूसरे की पत्नी नहीलेकिन दूसरों की बेटियों को अवसर नहीं दिया जाता. 

उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान में 29 महिला विधायक हैं, जबकि यह बिल पास होता तो 122 महिलाएं विधानसभा में होतीं. उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बिल के जरिए 272 महिला सांसदों की गारंटी देना चाहते थे. 

‘गद्दी खाली होगी तो कोई...’, नीतीश कुमार के इस्तीफे और नए CM पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान

सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस, TMC, DMK, RJD और सपा से जनता को जवाब देने की बात कही और आरोप लगाया कि इन दलों ने कभी आरक्षण का समर्थन नहीं किया, यहां तक कि मंडल आयोग और दलित-आदिवासी आरक्षण का भी विरोध किया. सम्राट चौधरी ने कहा कि NDA अब देशभर में इस मुद्दे पर अभियान चलाएगी और विपक्ष से पूछा जाएगा कि उनके घर की महिलाएं तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन गरीब परिवार की महिलाओं को मौका कब मिलेगा.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब 2006 में बिहार में NDA सरकार बनी थी, तो पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया था. आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से ज्यादा महिलाएँ चुनाव जीत रही हैं. लोग कहते हैं कि यह बिल पहले ही पास हो गया था. PM मोदी की सरकार भरोसा दिला रही थी, अमित शाह भी भरोसा दिला रहे थे कि इस बिल के जरिए सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 और फिर 850 कर दी जाएगी और 816 में से 272 सांसद, अगर यह बिल पास हो गया होता, तो 816 सांसदों में से 272 महिलाएँ होतीं. 

नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'

Published at : 19 Apr 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
JDU BJP Samrat Choudhary NARENDRA MODI RJD BIHAR NEWS JDU  Women Reservation Bill 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
बिहार
बिहार: नालंदा में शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, घटना के बाद आरोपी फरार
बिहार: नालंदा में शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, घटना के बाद आरोपी फरार
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
बिहार
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
हेल्थ
Sleep Apnea Risk: स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget