मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें. सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करें.

राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है: नीतीश कुमार

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग के कार्यों की अद्यतन एवं विस्तृत जानकारी दी. इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में निगरानी विभाग कारगर, संवदेनशील एवं अपनी गतिशील भूमिका निभा रहा है. हम लोगों का उद्देश्य न्याय के साथ विकास करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करें ताकि आम जन को उसका सीधा और त्वरित लाभ मिल सके. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा उपस्थित थे.

विकास पर जोर दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बता दें कि नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के विकास पर जोर दे रहे हैं. वे अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य का जायजा भी ले रहे हैं. अभी बीते बुधवार को ही नीतीश कुमार ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था. निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया था.

