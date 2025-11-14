बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के रुझानों में जन सुराज पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर होती दिख रही है. खासकर चनपटिया सीट पर पार्टी के चर्चित चेहरे मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है. 8 राउंड की गिनती तक वह मुकाबले से काफी दूर होते दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर जारी है.

चनपटिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी है. 8वें राउंड तक उन्हें 30,290 वोट मिले हैं और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. लगातार मिलने वाली बढ़त यह साफ दिखा रही है कि चनपटिया में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है.

बीजेपी के बाद सबसे नजदीकी मुकाबला कांग्रेस के अभिषेक रंजन दे रहे हैं. उन्हें 28,719 वोट मिले हैं और वे दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए आगे की गिनती में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है. फिलहाल कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है.

मनीष कश्यप को भारी झटका

जन सुराज पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ़ मनीष कश्यप सिर्फ 12,081 वोटों पर सिमटते दिख रहे हैं. उनके समर्थकों की उम्मीदों के उलट, मनीष कश्यप इस सीट पर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. बीजेपी के मुकाबले उनका पिछड़ना 18 हजार वोटों से ज्यादा का अंतर दिखाता है, जो जन सुराज के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है.

अन्य उम्मीदवारों को मामूली वोट

निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद सोएब और लो.ज.स. पार्टी के बिपिन तिवारी को बेहद कम वोट मिले हैं. मोहम्मद सोएब को सिर्फ 679 वोट मिले हैं, जबकि बिपिन तिवारी 663 वोट तक ही पहुंच पाए हैं. वहीं NOTA पर भी 891 वोट पड़े हैं, जो छोटे उम्मीदवारों से ज्यादा हैं.

जन सुराज पार्टी का राज्यभर में कमजोर प्रदर्शन

चना‍पटिया ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अभी तक मिले रुझानों से यह साफ है कि जन सुराज पार्टी किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में नाकाम रही है. पार्टी की बड़ी उम्मीदें मनीष कश्यप पर टिकी थीं, लेकिन शुरुआती नतीजों में उनका भी प्रदर्शन निराशाजनक दिख रहा है.