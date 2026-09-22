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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन, आज से पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप

बिहार: भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन, आज से पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप

बिहार में अभियान बसेरा के तहत सरकार ने भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन देने का फैसला लिया है. जिसमें आज से पंचायतों में शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है. जिसमें अभियान बसेरा के तहत आज से सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. इनमें पात्र परिवारों से आवेदन लिए जाएंगे.

राज्य सरकार का कहना है की कोई भी जरूरतमंद परिवार अब आवास भूमि से वंचित नहीं रहेगा. राज्य में सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के आवेदन स्वीकार किए जाएं और उन्हें रसीद भी उपलब्ध करवाई जाए. सरकार की इस योजना को भूमिहीनों के लिए वरदान माना जा रहा है.

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ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं आवदेन 

आवेदन करने के लिए लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा, यहां ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी किया जा सकता है. इसके साथ ही पंचायत और अंचल कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गयी है. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीनों को घर बनाने के लिए तीन डिसमिल जमीन दी जाएगी.

घर के पास के कार्यालय में करें आवेदन 

राजधानी पटना में 4 से 5 दिनों में हजारों महिलाएं और पुरुषों के सचिवालय के पास पहुंचने की सूचना है. इनमें ज्यादातर निम्न आयवर्ग के लोग शामिल हैं. सरकार के निर्देश पर सभी से आवेदन लिए गए और फॉर्म की रिसीविंग भी दी गयी. इसके साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब अभियान बसेरा के लिए आवदेन करने के लिए किसी को पटना आने की जरूरत नहीं होगी. अंचल कार्यालय के साथ ही पंचायतों में भी आवेदन लेने की सुविधा दी गयी है. जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू है.

सरकार के इस कदम को लेकर लोगों में काफी उम्मीद है, उन्हें लगा रहा है कि अब जल्द ही उनका अपना आशियाना बन जाएगा. खास्कार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब जल्द आवास मिलने की उम्मीद जग गयी है.

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Published at : 22 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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