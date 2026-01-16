हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'एक बार फिर नरेंद्र मोदी…', ‎महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों पर क्या बोले बिहार BJP के चीफ?

'एक बार फिर नरेंद्र मोदी…', ‎महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों पर क्या बोले बिहार BJP के चीफ?

BMC Results 2026: संजय सरावगी ने कहा कि महाराष्ट्र के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और राज्य सरकार के विजन पर भरोसा जताया है. युवाओं ने विकसित भारत के नाम पर मतदान किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Jan 2026 07:32 PM (IST)
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 में बीजेपी की हुई जीत पर ‎पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया दी है. महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए संजय सरावगी ने कहा कि यह जनादेश नेतृत्व, संगठन और विश्वास की जीत है. ‎उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है. 

संजय सरावगी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन में पार्टी ने यह शानदार सफलता हासिल की है. इस ऐतिहासिक विजय के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जनता एवं समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की भावना से किए गए काम का यह परिणाम है.

'नई पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ी'

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि लोगों ने विकास को प्राथमिकता में रखकर मतदान किया और नकारात्मक राजनीति को नकारने का काम किया. महाराष्ट्र के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और राज्य सरकार के विजन पर भरोसा जताया है. युवाओं का बीजेपी के पक्ष में आना इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प के साथ मजबूती से खड़ी है.

‎संजय सरावगी ने कहा कि बिहार के चुनाव में मिली प्रचंड जीत और उसके बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मिली अभूतपूर्व सफलता इस बात का प्रमाण है कि युवाओं ने विकसित भारत के नाम पर मतदान किया है. इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि आने वाला समय और अच्छा होने वाला है. ‎उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को अपने वोट से झटका दिया है. आज महाराष्ट्र में सभी नगर समितियों और नगर निगमों के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों, उनके राष्ट्रवाद और विकसित भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आशीर्वाद दिया है.

अंत में कहा, "यह जीत साफ दिखाती है कि लोग अब गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों की चाल में नहीं फंसने वाले हैं. जनता को इनकी सच्चाई पहले ही पता थी, इसलिए ये लोग लगातार हार रहे हैं."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 16 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Sanjay Saraogi BIHAR NEWS BMC Results 2026 Maharashtra Nagar Nigam
