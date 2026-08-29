अब वर्दी पर नेम प्लेट जरूरी, बिहार में पुलिसकर्मियों के लिए आदेश

बिहार में पुलिसकर्मियों के लिए गृह विभाग ने बड़ा फरमान जारी किया है, अब पुलिसकर्मियों को वर्दी पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. छात्रों ने पुलिस के लिए भी एक बड़ी मांग रखी थी कि पुलिसकर्मियों के वर्दी पर नेम प्लेट नहीं रहता है, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है.

दरअसल, बिहार में कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की कुछ मांगों को बिहार सरकार ने मान लिया है, 26 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पर जारी आंदोलन समाप्त हो गया. धरना-प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी मांग के साथ-साथ एक पुलिस के लिए भी एक बड़ी मांग रखी थी, छात्रों ने कहा था कि पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं रहता है. अब छात्रों की मांग पर बिहार के गृह विभाग ने संज्ञान लिया है और पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है.

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पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी

गृह विभाग के फैसले के बाद राज्य के पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी अपने वर्दी पर नेम प्लेट अपना नाम पदनाम साफ दिखना चाहिए. इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जो पुलिस अकैडमी नेम प्लेट नहीं लगाकर प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी करेंगे तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय अनुशंसनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों ने की थी वर्दी में नेम प्लेट की मांग

बता दें कि हाल के दिनों में छात्र संगठनों की प्रदर्शन के दौरान लगातार छात्रों के द्वारा यह बात उठाई जा रही थी कि पुलिस अकादमी उन्हें पिटाई की लेकिन उनके वर्दी पर नेम प्लेट नहीं था. इसको लेकर छात्र और पुलिसकर्मियों के बीच कई जगहों पर जमकर झड़प हुई थी और बहस हुई थी. उसके बाद यह पूरा मामला सरकार के पास गया और सरकार के निर्देश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है.

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